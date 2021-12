Christian Martínez: "Creo que la selección está creciendo mucho"

El año 2021 para Christian Martínez fue como una montaña rusa de emociones: jugó seis partidos amistosos con Costa Rica y El Salvador, pero fue un 10 de octubre cuando debutó vestido de azul y blanco en un partido oficial en San José, la capital del país que lo vio nacer.

Christian Martínez, radicado en el San Carlos de la primera división de Costa Rica, fue uno de los 32 seleccionados que debutó Hugo Pérez en este 2021. Un volante de contención con aspectos mixtos que ahora pelea puesto con jugadores como Narciso Orellana, Isaac Portillo, Melvin Cartagena y Bryan Landaverde.

Un año 2021 intenso para Christian Martínez. Comenzaste jugando en la selección de Costa Rica y terminaste defendiendo la camiseta de El Salvador ¿Te lo imaginaste así?

Creo que ha sido un año desde lo personal muy bonito para mí, siempre agradecido con Dios porque nos da grandes oportunidades de poder hacer lo que más nos gusta y como lo decís, tuve la oportunidad de jugar con Costa Rica, fue algo que siempre quise porque yo crecí viendo la selección de Costa Rica pero me toca ahora con mucho orgullo y feliz defender los colores de la selección de El Salvador. Esto me ha marcado muchísimo, estoy contento porque creo que El Salvador me acogió de la mejor manera, por todo el cariño de los aficionados y también de los seleccionados, al final uno agradece esa confianza.

¿Qué aprendizaje te ha dejado este comienzo con la selección de El Salvador?

Primero que todo es la experiencia, el conocer al profesor Hugo Pérez, de irme adaptando poco a poco desde el momento que llegue que ha sido un proceso, el conocer a los compañeros, conocer cómo trabaja el profesor y creo que todo está bien, me ha sido muy motivante tener esta oportunidad, creo que el 2021 ha sido uno de los años más lindos que he tenido, poder jugar eliminatorias, poder jugar partidos internacionales representando a El Salvador para mí es un orgullo muy grande y estoy sumamente contento con este 2021.

El Salvador terminó mucho mejor de lo que inició en el 2021. ¿Qué esperas que pase para el 2022?

Creo que la selección es una selección que está creciendo muchísimo, creo que en los partidos que hemos jugado la mayoría de países nos respetan, nos ven como esa selección diferente, como una selección que propone a jugar fútbol y creo que es algo que se ha venido ganando por lo que hicieron en Copa Oro, por algunos buenos partidos que se han hecho en la octagonal que una fase muy difícil, pero dentro de todo creo que este proceso será muy productivo en el 2022, mejor que ha sido este 2021, hay una competencia fuerte y hay muchísimos jugadores compitiendo por un puesto, hay dos o tres jugadores compitiendo por un puesto y eso es bueno porque genera una competencia buena para elevar el nivel de la selección.

Personalmente conoces muchos jugadores de la selección de Costa Rica y quisiera saber ¿Qué percepción tienen ellos de la selección de El Salvador?

Conozco muchos, compartí con muchos camerino y creo que ellos respetan lo que se ha venido haciendo con El Salvador, me han comentado que somos un equipo muy competitivo, que se está armando un bonito proceso, y eso es el respeto que se ha ganado la selección de El Salvador, es lo más importante porque los rivales nos ven diferente.

Al 2021 se manejaba la idea de que en El Salvador no habían jugadores para la selección, pero al final se descubrieron muchos nuevos elementos. Son 32 jugadores nuevos para El Salvador. ¿Qué opinas en general de esto?

Bueno para mí lo que hace el profesor Hugo Pérez es importante porque quiere más jugadores, más opciones, obviamente sabemos que en la liga local de El Salvador hay muchos jugadores buenos, y creo que es importante que haya más opciones, creo que Hugo Pérez también quiere ver jugadores de otras ligas para generar esa competencia y para que en la liga de El Salvador suba de nivel. Esa competencia hará que todos nosotros subamos de nivel.

Te encontraste con jugadores como Narciso Orellana, Isaac Portillo, Melvin Cartagena Hay mucha competencia en tu puesto, ¿Esto es bueno para tu crecimiento?

Creo que sí, para mí ha sido muy bonita la experiencia, el poder estar con jugadores como Narciso, que es un extraordinario jugador, con otros jugadores como Melvin Cartagena, Isaac Portillo creo que en esa posición hay mucha competencia, eso es lo que el profesor busca, una competencia sana que todos podamos competir y creo que siempre vamos a buscar el bien para la selección.

Tu debut con El Salvador en las eliminatorias fue contra Costa Rica, la selección que te vio crecer ¿qué recuerdas de ese partido y qué te dejó?

Para mí fue una experiencia muy linda, no me esperaba debutar contra Costa Rica en un partido oficial, eso fue muy especial para mí, lo disfruté muchísimo desde el momento que decidí jugar con El Salvador, es un orgullo la verdad y en ese momento fue muy bonito porque fue muy mediático para mí, como yo jugaba en la liga de Costa Rica, nací en Costa Rica, la verdad es que disfruté ese momento y mi familia igual, fue un sueño para mí.

Luego mucho tiempo te reconectaste con tus raíces en El Salvador. ¿Qué te dejó eso?

Creo que El Salvador es un país hermoso y yo estoy agradecido de cómo me han recibido. Le agradezco a Dios por darme esa oportunidad de ir a la selección y creo siempre tuve esa cercanía con El Salvador porque casi todos los hermanos de mi papá vivían aquí en Costa Rica, entonces por ahí ya conocía un poco de las tradiciones, no me tomó mucho por sorpresa porque conocía un poco gracias a mis tíos. La verdad que muy agradecido con Dios.

¿Con qué palabra describis el 2021?

Lo podría describir como extraordinario, porque viví muchas cosas que tal vez hace un año nunca pensé vivir, obviamente siempre lo soñé, pero gracias a la selecta lo pude vivir. El 2021 ha sido muy bonito y para mí también.