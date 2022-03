Christian Pulisic:  "Es difícil jugar en el Azteca"

Esperó cuatro años para tener una nueva oportunidad y no piensa desperdiciarla.

“Hace años que esperaba la oportunidad para clasificarme para el Mundial. Ha sido un gran objetivo para mí y para este equipo. Queremos al 100% jugar una Copa del Mundo", dijo en conferencia de prensa al duelo contra la Selección Mexicana.

Aseguró que esta nueva selección de los Estados Unidos, quiere dejar lo del 2018 atrás: “Este es un grupo de muchachos que miran hacia adelante y son un equipo hambriento, que va a dar absolutamente todo para asegurarse de que tengamos un lugar en la Copa del Mundo. Hemos aprendido mucho en nuestras carreras. Creo que es una mentalidad muy fuerte la que tenemos ahora”.

Están listos para todo, afirmó el atacante del Chelsea de la Premier League, a la altura de la Ciudad de México, a la misma presión que pueda imponer el estadio Azteca: “No hay nada para lo que estos muchachos no estén listos. Va a ser un ambiente bueno, difícil. Algunos de nosotros vamos a resentir la altura, otros no, pero lo importante es que va a ser una batalla grande, y no importa con qué nos encontremos, vamos a ir a ganar”.

No lo niega, el Azteca pesa: “Es un estadio difícil para jugar. Hay historia allí. Necesitamos hacer las cosas que hemos estado haciendo. Hay que hacer un sólido juego para obtener un resultado aquí".

Aseguró que esta Selección de Estados Unidos, no gira a su alrededor: “Hago las cosas que creo necesarias, no necesito hacer todo para este equipo. Estoy en buen ritmo, en buena forma y haré todo lo que pueda para ayudar a obtener el triunfo”.