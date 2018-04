Christian Sánchez es duda para el Sonsonate

El volante Christian Sánchez Vizcarra mantiene intacta su fe de lograr recuperarse a tiempo este sábado y ser parte del plantel que enfrente al A.D. Chalatenango en el cierre de las dos vueltas de clasificación donde marcará el descenso de un equipo la clasificación de tres equipos más a cuartos de final.

Sánchez se lesionó el pasado domingo en el duelo ante Pasaquina que ganó el plantel cocotero por 3-0 por lo que su lesión en uno de sus miembros inferiores le ha privado de realizar trabajo colectivo durante la semana.

"Creo que llegaré a tiempo al partido, solo tengo una leve contractura en mi pierna, gracias a Dios hemos tenido una semana larga y eso me ha ayudado para buscar recuperarme a tiempo", admitió el contención cocotero.

Acerca de su trabajo de recuperación, el “20” de Sonsonate admite que "ésta semana ha servido para que me traten la lesión con terapias y medicamento, estoy trabajando fuerte para llegar en condiciones al partido del sábado ante Chalatenango. El tema de mi tabique nasal es aparte ya que será hasta el final de esta temporada que me someteré a una cirugía para que me lo arreglen, por lo demás mi preocupación ahora es buscar con terapias recuperarme y llegar a tiempo al juego", aseguró.