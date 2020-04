Christian Sánchez ya suma siete títulos en primera división

Siete títulos hasta ahora desde 2003 en el fútbol nacional, tres con Metapán, dos con Firpo y uno con Alianza, pero solo seis medallas colgadas en su cuello, debido a que hasta hace una semana, FESFUT dio por terminado el Clausura 2020, por la pandemia del coronavirus, y no tiene aún en su poder la séptima para su escaparate, ganada con 11 Deportivo, por decreto federativo.

En las lineas anteriores se ha descrito el recorrido del mediocampista experimentando, Christian Sánchez. Ahí está actualizado su saldo en el balompié nacional. Tiene 36 años de edad hasta ahora y en su léxico deportivo parece hasta prohibida la palabra retiro, ya no digamos pensar en eso. Jugará hasta que tenga aliento y la condición física se lo permita.

"Pienso que hasta que Dios diga que ya no, pues ahí me voy a retirar, pero ahorita tengo bien los ánimos. Estoy bien físicamente se puede decir y esperamos en Dios que nos siga la oportunidad de seguir jugando. Creo que uno, con 36 años, se tiene que cuidar mejor. No se puede perder la dieta y estar bien en lo físico. Ya no te podés poner a correr a la par de un joven", dijo el mediocampista sonsonateco.

Luego, en cuanto a la medallas, Sánchez se pone en modo curioso y sale al paso ante la pregunta para decir que a las seis que tiene hasta ahora les ha dado el cuido pertinente. "Las conservo, por ahí las tengo. Evito que se me llenen de moho. Con el tiempo se ponen como negritas , pero ahí están guardadas, porque son recuerdos que uno debe tener. Fotos y recuerdos son los que le quedan a uno cuando uno quiere colgar los tacos ", dijo Sánchez

Lo valora

Sánchez, sin dudarlo, celebró el séptimo título en su casa, en medio de la cuarentena. "Nosotros hicimos nuestro trabajo, Terminamos en primer lugar al cierre de la primera vuelta y fuimos designados como la FESFUT como campeones. Hicimos una buena primera vuelta. Pero sí este torneo ha sido complicado. Ya llevo títulos en primera. Primera vez que lo designan campeón a uno y no puede levantar la copa, pero por lo complicado de esta pandemia, este torneo tuvo que terminar así", dijo el jugador de 11 Deportivo.

Para Sánchez, esa pieza en la que apoyó su confianza el timonel español, Juan Cortés, para ordenar el camerino de los fronterizos, cree que el título es un premio al trabajo del equipo de Ahuachapán, por haber sido constante en su fútbol.

"Fue balanceado. Fijate que en el torneo pasado no se disfrutó nada, quedamos en los últimos puestos, pero al siguiente nos toco venir a disfrutar. Cortés es un técnico muy estudioso y este es el fruto de esta primera vuelta. Nosotros agarramos la idea que él quería. Supo guiar este barco y ahora queda pensar en lo que se viene. No es cualquier cosa lo que se ha ganado", dijo el jugador.