Christopher Galeas y su sueño de ser formador de talentos

Christopher Galeas, delantero del Municipal Limeño, egresó de la carrera profesorado en educación física se graduará este año y en sus planes a corto plazo está comenzar a estudiar la licenciatura en educación física.

"El Plátano" dirige una escuela de fútbol y sueña convertirse en un entrenador clase A para fortalecer la enseñanza de los infantes. Esa es su historia:

¿Por la emergencia por el coronavirus pararon labores en tu escuela de fútbol?

Sí, la escuelita de fútbol canceló actividades. Participábamos en torneos departamentales, pero todo paró, estamos ahora en casa. Son niños y lo más recomendado es que disfruten en familia.

Hablemos de tu carrera, lograste finalizar tu carrera universitaria de profesorado en educación física.

Egresé y me graduaré. Está en planes sacar la licenciatura y pensar en un Máster en educación física. Este año no estudié porque saqué el curso clase D (de entrenadores), la idea es continuar en los cursos de entrenadores y seguir la carrera de educación física y deportes, que también va apegada a lo que me apasiona: el fútbol. En el futuro quiero ser un entrenador completo.

Mucho sacrificio de tu parte para coronar esta carrera tomando en cuenta que eres un futbolista profesional.

Si hago memoria de las situaciones que viví en estos tres años, me trae recuerdos bonitos y otros que causan risa. Fueron preocupaciones, desvelos. Con los salarios de la profesión de futbolista tuve la oportunidad de pagarme las cuotas de la Universidad y las necesidades que se me presentaban. Todo lo solventé con el dinerito que ganaba, esto requiere un gran sacrificio, no es fácil, cansancio día con día, pasaba fuera de casa casi todo el día.

Siempre tengo el recuerdo de personas que me impulsaron, jugadores con mayor experiencia como Ramiro Carballo, Francisco Jovel, Manuel González, Isaac Zelaya, que sin duda, en su momento, me asesoraron. Me impulsaron a no parar, también entrenadores que me han apoyado.

Ya pasé toda las pruebas y solo esperando la graduación. Posteriormente pienso en seguir la carrera, no será fácil, pero con sacrificio se obtiene el éxito y los sueños y metas se cumplen.

¿Qué mensaje le envías a los futbolistas que en la actualidad se dedican exclusivamente a jugar y no optan por conseguir una carrera universitaria como es tu caso?

Que aprovechen el momento, en la actualidad seguramente están ganando bien y tienen la posibilidad de pagarse una carrera, la cual les servirá posteriormente. Deben de pensar de una forma diferente de a como pensamos algunas veces, debemos de pensar en el futuro, la carrera del futbolista es corta, siempre se deben de buscar alternativas y una, sin duda, es tener un conocimiento, para obtenerlo, se deben formar académicamente. Siendo profesionales, hay más probabilidades para que al terminar la carrera de futbolista, tener posibilidades dentro de la sociedad y desempeñar cualquier trabajo, les digo que no es fácil, pero más que todo a los jóvenes, que tal vez en su momento logran ganar bastante dinero y piensan en otras cosas…

El estudio es una parte fundamental, que prepara para el futuro, será la herramienta que después de ser futbolistas, les dará de comer.

¿Tu sueño es dirigir en la primera división tras completar todos los cursos de entrenador?

Uno de mis principales sueños y lo que más me gusta es la formación. Siempre me ha gustado la formación de talentos, no es fácil porque en nuestro país no se tiene beneficio, pero mi mayor beneficio o satisfacción sería ver triunfar a algunos de los muchachos que pueda formar y no para obtener algo económico, eso no me interesa, pero a través del deporte se erradican muchos problemas. Sé que por medio del deporte se puede hacer mucho, lastimosamente los políticos y personas que pudieran apoyar, no lo hacen. Mi sueño es prepararme y ser un entrenador, pero también me gusta la parte de ser preparador físico, tengo claro lo que quiero y espero cumplir. Soy soñador, lleno de metas y sueños. Espero tener éxito.





¿Qué te pareció que cancelaran el torneo de la primera división?

Todas las partes salían afectadas, pero creo que fueron decisiones precipitadas. Teníamos que parar, pero darlo por finalizado y otorgar primeros lugares... se debió esperar, buscar una salida mejor donde todos los equipos tuviéramos la posibilidad de luchar por el título. Es mejor ganarlo como se debe, a que se lo den solo por darlo. El Once Deportivo tenía méritos por lo hecho en la primera vuelta, pero se hubieran sentido mejor si lo ganaban siguiendo los lineamientos. Tuvieron que esperar un poco más y luego buscarle una salida al torneo, pero en competición.