Christopher Ramírez: “a la selección llaman al que anda mejor”

El mexicano Carlos de los Cobos dio a conocer hoy su nómina de 24 convocados para el primer microciclo de la selección mayo salvadoreña de cara a los partidos ante Monserrat y Brasil y en ese listado resalta la presencia del líder de goleo del Apertura 2018, Cristopher Ramírez.

De acuerdo con el atacante firpense, este es el segundo llamado al combinado absoluto que recibe en su carrera. Recuerda que el timonel hondureño Ramón Maradiaga lo convocó a finales de 2015, luego de haber jugado para el equipo Orange Country, de Estados Unidos.

"Estoy feliz con este llamado. Es un reto más y mi ideal siempre es ir marcando partido a partido. Tomo este llamado con responsabilidad. Creo que los cuatro goles que he marcado por el momento me han abierto la puerta a la selección. Para el juego contra Honduras, en Houston (2 de junio), me llamaron, pero yo no estaba en el país. En el torneo pasado, marqué nueve goles. Marcar cuatro goles en este torneo me ha ayudado para estar en esa lista", apuntó el delantero firpense.

LA RAZÓN POR LA QUE ESTÁ EN SELECCIÓN

David Díaz, del Águila, y Édgar Cruz, del Jocoro, son los otros delanteros que fueron convocados para la primera semana de trabajo.

"En Suramérica o Europa llaman a la selección al que mejor anda. Si los llaman a ellos es porque tienen las condiciones o cualidades que le han gustado al profesor De los Cobos", opinó Ramírez, de 28 años de edad, al comentar las razones por las que está hoy en la azul.

El "Colo" dijo que este llamado a la selección le llega en buen momento. Lo atenderá sin problemas ya que tiene dos juegos de supensión por pagar en las filas del Firpo.