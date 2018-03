Christopher Ramírez se ilusiona con su buen momento en el Firpo

El capitalino Danis Christopher Ramírez, delantero de Luis Ángel Firpo, ha encontrado la senda del gol con la camisa de Luis Ángel Firpo y se ha convertido en el referente ofensivo de los ultralempinos en las últimas cuatro jornadas en las que “el Colo” ha aportado cuatro goles.

"Feliz por reencontrarme con el gol, creo que como delantero le viene bien a uno siempre estar anotando, tener presente que uno como delantero vive de los goles y considero que el fútbol es de momentos y hay que aprovechar ese buen momento que estoy pasando en la liga para poder aportarle al equipo", destacó el atacante de 28 años que arribó tarde a las filas pamperas procedente de Sonsonate.

"Llegué a Firpo de último momento, cuando tarde se habían jugado seis fechas. Confieso que venía sin ritmo de juego y sin condición física pero sabiendo que uno debía seguir las indicaciones del profesor lo que uno debía hacer en la cancha ya sea entrando como sustituto o como titular y en realidad no me molestaba quedarme en el banquillo, lo importante era aportarle todo al equipo y gracias a Dios he podido anotar para que el equipo siga luchando como hasta ahora lo está haciendo", destacó.

Sobre su racha goleadora desde que debutara en las filas pamperas en la fecha siete ante SAanta Tecla donde se despachó con dos goles y ayudó a la remontada firpense para ganar el juego 3-2, “el Colo” Ramírez admite que "estoy consciente que mis cuatro goles anotados han sido importantes para el equipo ya que se han empatado un partido (contra Dragón) y se ha ganado dos (ante Santa Tecla y Audaz ), han sido equipos directos en la lucha por el no descenso y contento porque siento que le estamos aportando al equipo y creo que ha sido un buen comienzo para mí."