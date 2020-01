Cinco equipos retoman pretemporada y siete inician trabajo para el Clausura 2020

La primera fecha del Clausura 2020 será el 18 y 19 de enero por lo que para algunos equipos la "pretemporada" será muy corta. Después de la pausa por la Navidad y fin de año, el Águila y otros cuatro equipos retoman su trabajo de pretemporada para el torneo Clausura 2020 en el cual el cuadro migueleño tendrá como reto volver a una final y buscar la corona 17.

El cuadro naranja programó su primer entreno del año para este jueves a las 4:00 de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza. Los emplumados comenzaron su trabajo con miras al nuevo torneo desde el 10 de diciembre del 2019.

El equipo migueleño presentará como novedades el regreso del panameño-salvadoreño Nicolás Armando Muñoz y del uruguayo Waldemar Acosta. Águila también confirmó el fichaje del argentino José “Chino” Vizcarra

El cuadro emplumado, campeón del Clausura 2019, no pasó de cuartos en el Apertura 2019 al perder la serie contra Sonsonate por la ventaja deportiva luego de un empate de 1-1 en el marcador global.

Por su parte el Limeño también fue de los primeros equipos en comenzar su trabajo. El cuadro santarroseño entrena desde el 26 de diciembre del 2019 bajo la dirección técnica del exportero Álvaro Misael Alfaro.

Municipal Limeño inició su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2020 bajo la dirección del Prof. Misael Alfaro. pic.twitter.com/eLJThBCJ8S — Pasión Limeña (@PasionLimena) December 26, 2019

El 11 Deportivo, último en la tabla de clasificación del Apertura 2019, tampoco tuvo mucha vacación y entrena desde el 19 de diciembre en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán. El cuadro que tiene como sede Ahuachapán cerró el año con un partido amistoso contra el Once Lobos de segunda división en Chalchuapa.

Los fronterizos dieron de baja a Pablo Quiñonez y a ocho jugadores de la plantilla que disputó el Apertura. Ahora son dirigidos por el español Juan Cortés Diéguez.

#11DeportivoOficial

Último entreno del año y deseamos que este 2020 nos traiga cosas mejores para nuestro equipo ���� pic.twitter.com/NeC7Aq0MU5 — 11deportivofc (@11deportivofc) December 31, 2019

El Isidro Metapán también aprovechó el tiempo e inició su pretemporada el pasado 26 de diciembre con la novedad de Rudy Batres Valencia y del zaguero Yeison Murillo como refuerzos.

Luego de perder la final ante Alianza, el subcampeón FAS trabaja desde el 26 de diciembre enfocado en ser protagonista. Los tigrillos reportaron como jugador transferible a Jeison Quinónes y dieron de baja a Víctor García. Respecto a sus primeras altas, renovaron a Bryan Gil y confirmaron el fichaje del Mayer Gil Hurtado además del portero Kevin Carabantes.

#PretemporadaTigrilla



El plantel tigrillo continúa su preparación de cara al próximo torneo clausura 2020.#TodosJuntos���� pic.twitter.com/NJQvl5j6tj — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) December 30, 2019

EL CAMPEÓN INICIA EL VIERNES

El Alianza comenzará su pretemporada este viernes y tendrá como máximo objetivo el bicampeonato y levantar la copa número 15. Los albos también estarán enfocados en la serie contra Tigres de México en la Liga de Campeones de CONCACAF.

La primera práctica del campeón en el 2020 será a las 9:00 de la mañana en la cancha de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

El técnico Wilson Gutiérrez contará con nuevos extranjeros para el Clausura 2020. Llegan a las filas del cuadro paquidermo el mediocampista Felipe Ponce Ramírez (México), el uruguayo José Varela, el delantero colombiano Oswaldo Blanco del Deportivo Laferrere de la cuarta división de fútbol argentino y el último refuerzo foráneo confirmado por Alianza fue el charrúa Maximiliano Frietas.

Bajo la dirección técnica de Nelson Mauricio Ancheta, El Vencedor comenzará su pretemporada este jueves a las 2:00 de la tarde en Concepción Batres, Usulután.

Los tabudos son por el momento el equipo que más bajas reporta con una lista de 14 jugadores que ya no están en los planes para el Clausura, entre los que destacan Nicolás Muñoz, el Hombre Gol del Apertura 2019, y el portero de la selección nacional Henry Hernández, quien jugará en el Malacateco de Guatemala.

Estas son las bajas para el próximo torneo.

Estamos agradecidos con cada uno de los jugadores que defendieron nuestra camiseta ����



En los próximos días estaremos dando a conocer el resto de altas para el #Clausura2020. pic.twitter.com/jLNLTwqxYa — Club Deportivo El Vencedor (@SomosElVencedor) December 31, 2019

Mientras que el Santa Tecla confirmó vía Twitter que comenzará a trabajar hasta este viernes 3 de enero y el día 5 tendrá la sesión ordinaria de Asamblea General.

De no haber cambios sorpresivos, el cuadro perico estaría dirigido por el mexicano Marco Sánchez Yacuta y para el Clausura no contaría con Gerson Mayén (jugará en el Cobán de Guatemala), el portero Joel Almeida y el delantero panameño Armando Polo. La directiva tecleña todavía no confirma altas para el próximo torneo.

Jocoro, otro de los equipos amenazados con el tema del descenso, también comenzará a trabajar este viernes. El equipo fogonero informó que su primer entreno del 2020 será en la cancha de Río Seco, debido a que aún no hay disponibilidad en el Polideportivo Tierra de Fuego.

El Chalatenango confirmó su inicio de pretemporada para este viernes en el Gregorio Martínez con el técnico Juan Ramón Sánchez al frente del equipo morado que intentará en este tornero meterse a la postemporada.

El Sonsonate aún no confirma su fecha de inicio de pretemporada y cerró el 2019 con la noticia de la continuidad del uruguayo Rubén da Silva, técnico que los llevó a una semifinal después de tres años. El cuadro cocotero fue eliminado en semis por el Alianza y aspira a repetir o mejorar el desempeño de torneo anterior.

El Independiente terninó con duedas a sus jugadores y será de los últimos en comenzar sus entrenamientos para el nuevo torneo. Según el presidente del cuadro vicentino, Juan Pablo Herrera, la primera práctica sera el próximo lunes.