Clayvin Zúniga se perderá el cierre de la primera vuelta del Clausura

El hondureño Clayvin Zúniga, atacante de Municipal Limeño, se perderá las próximas dos jornadas del torneo Clausura 2020 tras sufrir el pasado jueves en el partido ante el AD Chalatenango una leve contractura en la parte posterior de su pierna izquierda que lo obligó salir del campo de juego por precaución.

El médico del equipo santarroseño, Jaime Garay, ordenó para este jueves los respectivos exámenes médicos a la pierna zurda del goleador de los limeños a fin de descartar alguna otra lesión muscular.

“Le ordené al jugador que se hiciera un estudio clínico este día (jueves) para confirmar la posible contractura muscular y que no sea un desgarro fibrilar como sufrió en la lesión anterior. Creo que es una contractura ya que por el medicamento que estuvo tomando y la falta de humedad en el músculo lo que hace es que deshidrata el músculo y provoca la contractura que fue lo que le sucedió a Zúniga”, explicó el médico oriental.

“Una contractura muscular es recuperable pronto, el jugador debe pasar entre 10 y 12 días en reposo, debe ser hidratado para que el músculo vuelva a rehidratarse y considero que deberá guardar reposo por dos semanas por lo que sería conveniente que no juegue los dos partidos que faltan para terminar la primera vuelta del campeonato” adelantó el doctor Garay.

El galeno del equipo minero confirmó posteriormente la lesión que sufrió Clayvin Julián Zúniga Bernárdez y el tiempo de reposo.

“Los resultados finales del exámen médico que se le practicó hoy (jueves) indica que el jugador sufrió una alteracion de fibras musculares (contractura) del músculo bíceps femoral, ahora está en fase de regeneración muscular y deberá guardar reposo por dos semanas”, indicó.

INCONFORME

Clayvin Julián Zúniga Bernárdez retornó al campo de juego el pasado miércoles en casa ante AD Chalatenango por la jornada nueve luego de perderse tres jornadas de liga tras sufrir el pasado 5 de febrero ante Alianza por la jornada cinco una rotura fibrilar grado 1 en la parte posterior de su muslo izquierdo.

El atacante hondureño ingresó al partido al 67’ sustituyendo a su compañero Harold Alas, pero un dolor en su misma pierna izquierda luego de realizar un remate a puerta chalateca lo obligó a jugar solamente nueve minutos y abandonar la cancha al 76’ luego que Kevin Oviedo lo sustituyó.

“Estoy inconforme conmigo mismo ya que me vuelvo a lesionar, algo que no me había sucedido desde que superé mi fractura en mi pierna. Ahora hay que guardar reposo y esperar bien para retornar sin problema al equipo”, afirmó con desconsuelo el jugador hondureño nacido hace 28 años en Puerto Cortés.

Zúniga confesó que “había recibido el alta médica por parte del doctor (Jaime) Garay el pasado viernes, me había preparado por 18 días para retornar bien a la cancha, trabajé normal el sábado, lunes y martes para jugar ante el (AD) Chalatenango”, admitió el jugador al recordar su nueva lesión.

“Entré con confianza a la cancha y a la hora de tomar una pelota y rematar a portería fue que sentí algo raro en mi pierna, fue la misma sensación que tuve a la hora de romperme el músculo ante Alianza, por lo que mejor decidí parar, pedir el cambio y ver que todo esto no sea nada grave”, afirmó el atacante auriazul minutos antes de ingresar a una clínica privada donde se le hizo la resonancia en su pierna izquierda.

El ariete hondureño dijo que “hay que reposar, la verdad me duele perderme el cierre de la primera vuelta, no creo que esté listo incluso para el partido ante Santa Tecla (jornada 11), debo recuperarme bien para ayudar al equipo a clasificarse en la segunda vuelta, por el momento debo comenzar a mi rehabilitación”, acotó.