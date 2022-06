Clínica descarta que el árbitro Edgar Ramírez tuviera un esguince

Los resultados médicos que la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol publicó el martes sobre el árbitro de la pasada final del Clausura 2022 entre Águila y Alianza, Edgar Ramírez, fueron alterados, según confirmó la Clínica Radiológica de Usuluteca, que realizó la radiografía de su tobillo al colegiado luego de que no pudiera continuar en el partido a partir del minuto 87’por molestias físicas.La clínica explicó que en un inicio que se le hizo la radiografía de tobillo al paciente Edgar Ramírez dónde la placa arrojó un “espolón”, contrario al “esguince grado 1” que informó la FESFUT en su comunicado.

“El paciente se hizo una radiografía de tobillo y no una ultrasonografía como pone la Federación. Nosotros queremos aclarar esa publicación porque se utiliza el nombre y la firma de la clínica ante una información médica que no corresponde. El médico radiólogo evaluó que según la placa, el paciente sufrió un pequeño espolón y no se percibe la lesión”, dijo Berenice Beltrán, jefe administrativa de la clínica.

Sin embargo, horas después del comunicado, fue el propio Edgar Ramírez quien confirmó que los resultados de dichos exámenes fueron modificados por él mismo y reconoció la culpa de los hechos. "La razón por la cual cambié el resultado fue porque creí que dando a conocer que se trataba de un esguince, no sería señalado por la falta de preparación física", publicó el árbitro.

Agregó que "durante el juego traté de dar mi máximo esfuerzo con la convicción de tomar las mejores decisiones. Jamás teniendo la intención de perjudicar nada ni a nadie. Estoy totalmente consciente de mi acción y asumiré las consecuencias tanto legales como deportivas. Nunca tuve intención de hacer un mal o deshonrar a las instituciones y personas antes mencionadas”

De acuerdo con Beltrán, una placa de rayos x no es suficiente para determinar un esguince, para ello se necesita una ultrasonografía.

Según el portal Blog de Podoactiva define un espolón como: un crecimiento del hueso del talón en forma triangular o de lanza. Se produce cuando la fascia plantar (tejido elástico que une el talón con la zona de debajo de los dedos del pie) está sometida a excesiva tracción y sobrecarga generando unas micro roturas en su inserción. Esta parte se calcifica formándose esa especie de “hueso” que provoca un dolor agudo en el talón, como si fuesen pinchazos. No obstante, cabe matizar que la aparición del espolón calcáneo no produce dolor en sí misma pero si lo provoca la irritación de los tejidos que lo rodean.

Hay que recordar que Edgar Ramírez fue sustituido en el minuto 90’ de la final por el cuarto árbitro German Stanley Martínez ya que alegaba una lesión de tobillo y cortó de manera errónea una jugada manifiesta de gol por parte de Alianza. Según indica la regla, “Si el árbitro no estuviera en condiciones de seguir dirigiendo el partido, este último podrá continuar bajo la supervisión de los demás miembros del equipo arbitral hasta que el balón deje de estar en juego”.

Vamos por parte,

1. Sobre si debió interrumpir la jugada cuando esta iba en ataque de un equipo y el árbitro se lesiona: la Regla 5.- Decisiones arbitrales nos dice que el árbitro NO está en condiciones de seguir… la jugada debe seguir.



Aquí erró ❌ en detener el ataque pic.twitter.com/8vVTWdbyXV — Elmer Bonilla (@elmer_referee) May 30, 2022