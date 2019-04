Colmán: "No cambié en nada, solo se abrió el arco"

El delantero uruguayo del Santa Tecla Gastón Colmán se convirtió en el hombre clave en la suma de los dos últimos triunfos al hilo en el Clausura 2019 para el campeón nacional.

Marcó el tercer tanto que decretó el triunfo ante el Isidro Metapán (3-1) el pasado miércoles en el estadio Universitario por la fecha 13 del torneo, mientras que el pasado sábado abrió la cuenta en el triunfo a domicilio (0-2) ante el Chalatenango.

De su despertar goleador, el charrúa se mostró muy satisfecho "porque fue en una cancha difícil, ante un buen rival y porque les pudimos pasar en la tabla".

Colmán, que llegó como uno de los refuerzos al campeón nacional para este torneo, admitió que para todo delantero el trabajo es "hacer goles, y cuando no los hace, parece que su trabajo no sirve, pero sigo trabajando día con día, no cambié en nada, solo se abrió el arco. La confianza del cuerpo técnico y los compañeros es fundamental. Mientras el Santa Tecla gane, no importa quién haga los goles".

"Creo que todavía nos falta", respondió ante la consulta si el campeón recuperó su mística de juego y añadió que, "si bien hemos tenido partidos muy buenos como ante el Metapán, hoy (ante Chalatenango) no fue tan bueno, pero se nos están dando los resultados, y eso en la semana, para cambiar algo, es más fácil".