Coloca: "Soy feliz de seguir en El Salvador"

Para Matías Coloca no fue fácil asimilar que estaba transferible en Club Deportivo FAS, equipo donde estuvo dos años, era titular e incluso obtuvo el premio Guante de Oro de El Gráfico en diciembre del 2017 por su promedio de 0.83 goles en contra por partido en fase regular. Sin embargo, lo entendió, los ciclos se terminan.



En una entrevista con El Gráfico habló de esta nueva etapa profesional con Atlético Marte de Pegunda División, su nueva casa por un torneo.

Este martes firmaste contrato con Atlético Marte, ¿cómo tomas esta oportunidad y partiendo de que es un equipo histórico de El Salvador que compite en Segunda División?

Estoy contento porque es una nueva oportunidad, un nuevo reto y tengo ya muchas ganas y ansiedad de que empiece el torneo, de poder conocer a los compañeros y tratar de llevarlo al lugar que se merece que es estar en Primera.

¿Cómo quedó tu situación con FAS?

Con ellos tengo contrato vigente hasta diciembre de 2019. Por ahora me han dado a préstamo por estos seis meses. Después, hablaré con la directiva, ya cuando el mercado de pases es más amplio, y tomar una decisión en conjunto de ponernos de acuerdo y terminar el año con la institución y seguir haciendo historia o rescindir y que cada uno siga su camino. Lo actual es que me centro ya en lo deportivo con Atlético Marte.

Cuando viste tu nombre en la lista de transferibles en FAS, ¿cómo tomaste la noticia? ¿Una sorpresa?

Fue una tristeza porque disfruté mucho estar en el club, tuve buenas actuaciones pero siempre los ciclos se cierran, me tocó a mí estar en esa lista y desde que me enteré intenté buscar un nuevo horizonte y ese fue el objetivo, por allí lo recibí con tristeza pero esta fecha del año es corto y lo asimilé rápido. Comencé a moverme por intentar conseguir club lo más pronto posible.

¿Te contactaron equipos de Primera División?

Hablé, efectivamente, con algunos equipos de Primera, pero si te fijas no hubo movimiento de porteros, me decían que atajara con ellos pero los puestos estaban cubiertos y las plazas de extranjeros. Quizá no viene al caso mencionar qué equipos fueron. Lo que puedo comentarte es que cuando la gente de Marte mostró interés, decidí que quería jugar allí y aportar mi granito de arena para intentar devolverlo a Primera.

Si Marte hubiese ganado el torneo pasado en Segunda tendría mayores posibilidades de ascender, ahora tiene doble reto: ser campeón este semestre y, de lograrlo, ganar una finalísima ante El Vencedor. ¿Qué piensas de eso?

El reto es difícil y hay que ir paso a paso, hay que comenzar con el primer partido y analizar rival por rival para superar cada escollo que se vaya interponiendo e intentar llegar a esa final para tener derecho a la finalísima. La vida es de retos y yo quiero intentarlo con Marte.

Después de dos años en El Salvador, ¿te sientes identificado con este fútbol?

Personalmente soy muy feliz de estar en este país, de poder jugar en este fútbol, lo vivo con mucha alegría y muchas ganas. Mientras tenga la posibilidad de seguir trabajando, atajando en este país lo seguiré haciendo siempre con muchas ganas y compromiso, sólo quiero seguir escribiendo mi propia historia.