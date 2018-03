Coloca no asume culpa

Lee también

El argentino Matías Coloca debutó por fin en la portería del FAS el miércoles por la noche, cuando su equipo perdió 1-2 ante el Firpo.El guardameta no tuvo un buen debut, pues permitió dos goles y según las críticas en redes sociales, él tuvo mucho que ver en ambos.“Lo ideal habría sido si hubiéramos ganado. En lo personal estoy conforme con mi debut, pero si al final no ganamos es obvio que la hinchada no esté contenta. Me sentí cómodo en la cancha en mi debut, en general creo que tuve una buena actuación, pero se perdió y estamos trabajando ya para enfrentar a Pasaquina”, indicó el guardameta de 31 años de edad.Coloca analizó los primeros dos goles admitidos en el fútbol salvadoreño, pero dijo que fueron en momentos claves que Firpo aprovechó.“El primer gol siento que fue en una jugada, a mi criterio, con falta sobre mi persona. Si entró o no el balón a la portería ya queda a criterio del árbitro y habría que mirarla (mejor). En el segundo gol es una jugada donde nos agarra saliendo con la desesperación de querer ganar el juego, FAS siempre quiere ganar, nos agarraron mal parado y vino esa jugada que terminó en gol”, acotó.