Colombia está preocupada por el comportamiento de sus hinchas en Rusia

La selección de Colombia imploró a sus hinchas en Rusia que eviten el mal comportamiento. Una empresa no se mostró tan conciliadora, y procedió a despedir a un empleado.

Avianca, aerolínea colombiana, dio cuenta el miércoles sobre el caso del trabajador que “violó la normatividad vigente en el marco del evento mundialista al consumir licor que fue ingresado ilegalmente a uno de los estadios". Por esa razón tomó la decisión de "terminar el contrato de trabajo".

La compañía no reveló su nombre pero Luis Felipe Gómez admitió que trabaja con Avianca y que es una de las personas que aparece en el vídeo pero no quien introdujo el licor en los binóculos.

"Me encuentro con mi esposa en Rusia de vacaciones y acompañamos a la selección de Colombia... Me ofrecieron el trago y lo tome, ignoraba que era prohibido y me estoy comunicando con la Cancillería colombiana para aclarar lo sucedido, dijo Gómez a W Radio de Colombia.

En un mensaje divulgado el miércoles por Twitter, el equipo pidió a sus aficionados que guarden el debido respeto después de la divulgación de otro vídeo en el que observa a un hincha que, aprovechándose de la barrera del idioma, hace repetir palabras groseras a algunas aficionadas japonesas. Colombia debutó el martes en la Copa del Mundo con una derrota por 2-1 ante Japón.

"Compatriotas, venir a Rusia a apoyar a nuestra selección es un gesto que agradecemos infinitamente. Pero si hicieron ese esfuerzo, háganlo respetando a las mujeres, a los contrincantes y a las leyes del país anfitrión": Ramón Jesurun. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 20 de junio de 2018

La radioemisora colombiana Blu pasó por su página web una entrevista con Guillermo Morales Cárdenas, que según ese medio fue el que hizo las burlas a las japonesas después del revés de Colombia en la sede de Saransk. El hombre, un ingeniero, dijo a Blu que estaba borracho cuando grabó el vídeo y ofreció disculpas.

La Cancillería colombiana tras enterarse de este caso indicó en un boletín de prensa que “reprocha el comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas. No solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas".

El mayor Alejandro Saavedra, jefe de la delegación de la policía de Colombia en Rusia, anunció por su parte el miércoles que las autoridades colombianas y rusas pidieron a la FIFA que cancele a Morales y a la persona despedida por Avianca las identificaciones que asigna a cada hincha para ingresar a los estadios del Mundial.

"Es una situación supremamente delicada", dijo el mayor Saavedra en la edición digital del diario El Tiempo de Bogotá.