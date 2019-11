Colombia intentó convocar a Brayan Gil para su selección sub-20

La selección sub-20 de Colombia intentó convocar al jugador de CD FAS Bryan Gil para dos partidos amistosos contra Brasil y Perú en los días 25 de noviembre y 5 de diciembre del 2019.

Fue el preparador físico del combinado cafetero sub-20 Percy Moncada, quien contactó al papá del jugador, Cristian Gil Mosquera para hacerle saber la propuesta. Moncada expresó que la gente del Colombia sigue de cerca al jugador del combinado tigrillo y está dentro de los jugadores convocables.

"Se tiene la intención de convocar a su hijo Brayan a la a Seleccion Sub 20 de Colombia del 25 de noviembre al 05 de diciembre vamos a viajar a Brasil y se van a jugar dos partidos de preparación, uno contra la selección Brasil y otro contra la selección Peru. Le hemos estado haciendo seguimiento a su hijo Brayan y está dentro de las posibilidades de convocatoria a la selección en el mes de noviembre", escribió Moncada a Cristian Gil Mosquera.

Sin embargo, Bryan Gil no atenderá a la convocatoria de Colombia debido a que tiene compromiso con FAS en el cierre del Apertura 2019, donde el equipo santaneco intentará clasificar a la siguiente fase y de paso conseguir el campeonato nacional.

"Le dije que no, ahorita no para cuidar al muchacho de todo lo que se está manejando. Hemos decido no enviarlo, hemos decido que siga con el equipo, FAS", dijo Mosquera en pláticas con El Gráfico.

"Ahorita no lo vamos enviar, FAS está en las fases finales del torneo, está en semifinales, enviarlo en lo mejor sería un error, y más por dos partidos amistosos. Hablé con el profe y le dije que para la próxima no había problema porque él fue quien me preguntó qué diría el equipo, por eso decidimos que termine bien ahorita y si existe la posibilidad de que haya otra convocatoria que vaya con todo gusto", apuntó.