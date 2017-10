Colombia no tiene rivales para prepararse para la Copa del Mundo

BOGOTA. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tiene dificultades para encontrar rivales de cara a las fechas FIFA del próximo mes, dijo hoy el presidente de la entidad, Ramón Jesurún.



El directivo señaló que la FCF está buscando rivales con el propósito de empezar los trabajos de la selección colombiana rumbo al Mundial de Rusia 2018, pero que no ha sido fácil pactar juegos amistosos con equipos de peso.



"No ha sido fácil conseguir partidos. Estamos buscando posibilidades", dijo Jesurún a la cadena de radio Caracol.



MIRÁ EL VIDEO: Falcao hace explotar las redes con su gol al estilo Romario.



Según el presidente de la FCF, ya se están buscando rivales para disputar partidos amistosos en las fechas FIFA de marzo de 2018, aunque aún no se ha descartado que la selección colombiana se reúna para jugar el próximo mes.



"La idea del técnico (el argentino José Pekerman) es mover a los jugadores, reunirlos", dijo Jesurún, tras indicar que la selección "cafetera" empezará la concentración definitiva "unos 15 o 20 días antes del Mundial".



Jame tiene un sueño con la selección de Colombia, descubre cuál es.



La selección colombiana se clasificó a Rusia 2018 al quedar en el cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana con 27 puntos, detrás de Brasil (41), Uruguay (31) y Argentina (28).