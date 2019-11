Comenzó el Mundial de Surf SUP y Paddleboard ISA 2019 en el Sunzal

Cinco surfistas salvadoreños competirán en el Mundial de Surf SUP y Paddleboard ISA 2019 que se realizará por primera vez en la historia en la playa El Sunzal de La Libertad a partir de este domingo hasta el 1 de diciembre.

El gerente administrativo de la Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF) Milton López confirmó la participación de cinco salvadoreños en la cita mundialista que celebrará su octava edición.

Alex Novoa, Marvin Flores, Josselyn Alabí, Marco Falkenstein y Amado de Jesús Alvarado serán los que pondrán la cara por El Salvador, según informó el dirigente Miltón López.

En el Sunzal habrá representación de Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, España y Estados Unidos.

JOSSELYN ALABÍ, CON DESEOS DE REVANCHA

La surfista salvadoreña Josselyn Alabí, especialista en la modalidad de SUP Surfing femenino, intentará regalarle una alegría a El Salvador con una medalla en este mundial.

Alabí tiene un deseo de revancha en este Mundial ISA, luego de no poder ganar una de medalla en el torneo regional ALAS Latin Pro tras quedar en el cuarto lugar en el certamen que se realizó la semana pasada en la playa El Tunco

"El Mundial es mi ola, he entrenado duro, estoy enfocada plenamente en eso, el ALAS Latin Pro era la prueba de fogueo, todo lo que trató de hacer es regalarle cosas lindas a El Salvador, en el ALAS no lo pude hacer pero tengo una oportunidad más para hacerlo", dijo Alabí.

La atleta nacional se perfila como una de las cartas fuertes para El Salvador en este Mundial ISA. Alabí se posicionó entre las mejores 10 del mundo en en el Mundial ISA SUP del 2014.

Josselyn, en este 2019 se fogueó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el ALAS Latin Pro.

AMADO DE JESÚS, EN PADDLEBOARD

El surfista nacional, Amado de Jesús Alvarado competirá en el Mundial ISA en Paddleboard, una modalidad distinta a la de su especialidad, que es longboard.

Amado viene al Mundial de Paddleboard motivado tras ganar medalla de bronce en el torneo ALAS Latin Pro que se realizó del 13 al 16 de noviembre en la playa El Tunco.

El surfista nacional no promete medalla en este Mundial, debido a que el Paddleboard no es su fuerte, pero asegura que tendrán un buen papel por parte de él.

"No prometo medalla, porque es una modalidad distinta a la de Longboard, pero me he preparado para esto y estoy seguro que haré un buen papel", dijo en pláticas con El Gráfico.

Los demás representantes Alex Novoa y Marvin Flores competirán en la categoría SUP Surfing Masculino y por su parte, Marco Falkenstein será el único representante de El Salvador en la categoría Junior.