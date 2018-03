Comienza otro reto

Lee también

Todo está listo para que dé inicio la quinta edición de la Liga Mayor de Baloncesto (LMB), evento que contará con la participación de 15 equipos que lucharán por ocupar el puesto de Santa Tecla, actual campeón.Una de las novedades para el torneo Apertura del baloncesto nacional es la incorporación de Sonsonate como equipo tras la declinación de Águila; además, el ausente será Tigres Voladores, por lo que habrá 15 planteles en contienda.Los equipos se han reforzado con extranjeros, que rondan los 45 foráneos, según dijo el presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL), Yamil Bukele.“La calidad no es la misma del torneo pasado, los equipos tienen más expectativas, hay mayor nivel de los extranjeros, pues la elección ha sido más selectiva. He visto a algunos y el nivel es más agresivo”, dijo Bukele.El presidente de la FESABAL también aseguró que, para él, al menos ocho o 10 equipos son los que se perfilan para meterse en los playoffs, y uno de ellos el Sonsonate.“El caso de ellos (Sonsonate) me llama la atención. Primero, porque es un equipo nuevo que entra como cabecera departamental; segundo, ya con ellos tenemos tres equipos en esa zona: Brujos de Izalco y Halcones de Sonzacate”, comentó.Uno de los equipos que quiere hacer historia y meterse hasta la final y ganarla es Denver, el cual comandará Ernesto “Colocho” Rodríguez y que tiene como aliciente honrar la memoria de su fundador, Mario Aguilar, que falleció hace unos días.“Hemos hecho un buen trabajo físico para enfrentar el torneo de la mejor manera. Los extranjeros se incorporan con nosotros este día (ayer) y si la temporada pasada las cosas no se nos dieron, hoy será diferente”, dijo Juan Antonio Flores, base del Denver. “Además, queremos honrar la memoria de don Mario”, agregó.“Este torneo será demasiado especial para nosotros. Queremos dedicarle el triunfo a nuestro fundador”, comentó el ala-pívot del cuadro puma Néstor Ávalos.