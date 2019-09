Comisión Disciplinaria rechazó denuncia de racismo

La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol desestimó la acusación presentada por el jugador colombiano del Chalatenango, Luis Arboleda, en contra del jugador del Once Deportivo, Diego Peraza, por expresiones racistas en el partido entre estos dos equipos, el pasado 14 de septiembre por la novena jornada del Apertura 2019.

El dictamen detalla que analizaron el informe arbitral de ese partido y el anexo de una nota con la denuncia presentado por el presidente del equipo Rigoberto Mejía, en contra del jugador del equipo ahuachapaneco.



Tras las entrevistas a Arboleda, al médico del equipo norteño, Carlos Osegueda, al jugador del Once Deportivo, Diego Peraza, al árbitro del partido, Héctor Salazar y el análisis del video del partido, “esta comisión considera que agotadas las diligencias y los medios para determinarlos, no existen los elementos de juicios suficientes para establecer la existencia de actos o manifestaciones de racismo en perjuicio del jugador Luis Arboleda Murillo”.



Ante esto, resolvió que “concluyese que por no existir evidencia irrefutable, sobre la supuesta infracción cometida por el jugador Diego Peraza, exonerarse a dicho jugador de responsabilidad por la comisión de actos de racismo en contra del jugador Luis Arboleda”.



ANTECEDENTES

Cuando restaban 10 minutos del juego entre el Once Deportivo y el Chalatenango, en el estadio Ana Mercedes campos de Sonsonate, fue expulsado el defensor colombiano Luis Arboleda, del cuadro norteño. En una barrida sufrió una herida en su rodilla izquierda.



Al ver la tarjeta roja, Arboleda se fue llorando del campo y en su retiro del terreno de juego el futbolista Diego Peraza le dijo una expresión que considera racista. Así lo denunció Arboleda finalizado el partido.



“Estaba en el suelo llorando por la expulsión, había sufrido una herida en la rodilla y el jugador del Once Deportivo (Peraza) me dijo ‘Ah, va a manchar la cancha’. No tuve el tiempo para decírselo al árbitro (Héctor Salazar). Desde que estoy en el fútbol salvadoreño es la primera vez que me pasa. Ni en Colombia tuve un percance así”, explicó el jugador.



Arboleda tuvo el apoyo de su equipo ante el suceso. El doctor del Chalatenango, Carlos Osegueda, fue testigo del incidente. Los norteños elaboraron una acta para enviársela a la comisión de arbitraje.



Por su parte, Diego Peraza, el jugador acusado en este caso dio su versión en su momento sobre el intercambio de palabras que tuvo con el zaguero colombiano, quien lo ha acusado por expresiones racistas.



“Es ilógico que me estén acusando de racismo. Él tenía la intención de levantarse, pero el médico de su equipo le dijo que se quedara en el suelo. Luego, él, por esa expulsión bien tonta, quiere taparlo todo con que yo le dije que eso (que iba a manchar la cancha). Ya todo mundo, de manera arbitraria, me está condenando sin saber la versión de todas las partes. El árbitro estaba cerca de la acción y si hubiera habido alguna expresión racista o similar me tenía que haber expulsado o sancionado. Yo he tenido compañeros colombianos antes, como Eduardo Rodríguez y Heiner Caicedo. Yo le dije que se levantara nada más”, indicó Peraza.