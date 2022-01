Comisión Disciplinaria suspende al colombiano Duvier Riascos

Cuatro partidos de suspensión fueron aplicados al ex jugador de Alianza Duvier Riascos por parte de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT, quienes consideraron culpable al jugador colombiano de agredir (sin intención) al árbitro central Ismael Cornejo durante una discusión contra jugadores y cuerpo técnico del Platense.

Según notificó la Comisión, fueron claves los mismos testimonios de los árbitros para determinar culpable a Duvier Riascos quién en el momento de la disputa lanzó un balón con la mano hacia los jugadores del Platense pero este mismo se estrelló en uno de los brazos del colegiado.



"En el minuto 90+3 se dio un altercado entre el jugador Duvier Riascos y jugadores del Platense. Al intervenir en dicha situación para evitar problemas entre los involucrados, el jugador mencionado tomó un balón y de forma violenta lo lanzó con claras intenciones de agredir a cualquiera de los adversarios cercanos, no obstante el agredido fue mi persona ya que el balón me pegó en el antebrazo izquierdo. Por tal razón luego de consultar con mis asistentes, concluimos que se consumó un acto de agresión (...) fue por eso que procedí a sacar tarjeta roja al jugador", dijo Ismael Cornejo a la Comisión Disciplinaria.

Duvier Riascos fue el único jugador expulsado del partido. El colombiano manifestó después de la final que su reacción violenta fue luego que el entrenador del Platense Guillermo Rivera expresara insultos racistas en su contra.

"El entrenador de ellos no me puede decir ‘negro de mierda’. Les marqué dos goles y los dejé fuera (...) Es impresionante que en este siglo haya gente que todavía es racista.Me dijo la frase y realmente me calenté porque no estamos para eso, fue una lástima porque hubiera querido que el pelotazo le hubiera caído en la cara bien bien fuerte", concluyó Riascos.

#LoÚltimo | Comisión Disciplinaria de la FESFUT resuelve imponer cuatro partidos de suspensión al ex jugador de Alianza Duvier Riascos. El jugador colombiano fue expulsado el 19 de diciembre durante la final del Apertura 2021 ante Platense. pic.twitter.com/LI4oq1w4Sy — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 15, 2022

CASO RIASCOS-RIVERA ESTÁ EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT también está investigando el caso entre Duvier Riascos y los supuestos insultos racistas de Guillermo Rivera durante la final del Apertura 2021.

La Comisión Disciplinaria pidió al Alianza que a más tardar el viernes 14 de enero presentará las pruebas de las palabras de Guillermo Rivera hacia Riascos. También se le hizo un citatorio a los jugadores Alexis Renderos e Iván Mancía para que declaren ante la comisión.

�� | Postura oficial de Alianza F.C. con relación a los actos raciales sobre nuestro exjugador Duvier Riascos en la final pasada ante C.D. Platense. #AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/iWzpDLKqG1 — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) January 15, 2022

La respuesta de Alianza fue "expresar su descontento" en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales. "Como institución nos sentimos aludidos ya que es un tema sumamente sensible y pedimos que se ponga un precedente en ellos, puesto que ni Duvier Riascos ni otro jugador debe de sufrir acoso racial", decía el comunicado.