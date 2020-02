Comisión de Arbitraje de FESFUT sancionó a dos árbitros más

La Comisión de Arbitraje de la FESFUT informó sobre la inhabilitación por una jornada a los colegiados José Vicente Ruiz, quien dirigió el juego entre 11 Deportivo y Alianza, por la fecha 7, y José Roberto Palma, quien estuvo como asistente en el juego entre FAS ante Jocoro.

Ruiz y Palma fueron inhabilitados por yerros en la aplicación de las reglas. Hasta la fecha, en el Clausura 2020 ha habido sanciones para seis referís. Anteriormente fueron inhabilitados Jaime Herrera (2 juegos), Juan Francisco Quinteros e Iván Barton, y el asistente, David Jonathan Morán, debido a errores en la aplicación de la justicia deportiva.

Solo un par de días previos a la comunicación de estas sanciones a Ruiz y Palma, el vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la FESFUT, Joaquín Waldo Polío, dijo a este medio que el colegiado que falle en la aplicación del reglamento será sancionado.

"Yo estuve presente en la reunión en las que se aplicaron esas sanciones (A Herrera, Quinteros, Barton y Morán) Se critica que no se sanciona a los árbitros. Entonces, ahora como vicepresidente de la comisión, les he dicho que no tengo compromisos con nadie y vamos a estar informado que el árbitro que falle, por cualquier motivo, va a ser sancionado y se dará conocer ante la prensa. Cuando haya una vulneración a las reglas, entonces vamos a sancionar'", dijo Polío en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, del primer grupo de árbitros sancionados solo Herrera tiene pendiente una fecha más. Los demás podrían ser designados para la octava jornada de este certamen.