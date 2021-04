¿Cómo es subir y bajar el Everest?: Lo que le espera a Alfa Karina Arrué en Nepal

Alfa Karina Arrué llegó al campo base del Monte Everest en Nepal el cual está a una temperatura de -12 grados centígrados y a una altura de 5,271,76 metros sobre el nivel del mar.

Instalada ahí, la salvadoreña cumplió el primer peldaño de su gran travesía: intenta ser la primera salvadoreña en escalar el Monte Everest, el lugar más alto en el mundo.

Pero, ¿qué es lo que le espera a Alfa Karina Arrué durante los próximos días?

Al llegar al campo base, Alfa tendrá que pasar un proceso de adaptación a las condiciones climatológicas, por lo que la montañista cuscatleca tendrá que cumplir varios retos para culminar su travesía.

En el programa radial el Güiri Güiri al Aire, los panelistas entablaron una conversación con el montañista de origen costarricense Warner Rojas, quien escaló el Monte Everest en el 2012. El tico explicó a detalle las situaciones que tendrá que pasar Alfa Karina Arrué para hacer cumbre y regresar a casa satisfactoriamente.

Rojas explicó que al llegar al campamento base, lo primordial será que Alfa asimile psicológicamente la situación.

"Sé que Alfa tiene una niña y estar fuera de ese entorno familiar tiene mucho peso en una expedición de una montaña tan alta como lo es la del Everest. Para mí, esa es una de las principales situaciones que uno puede afrontar en la parte mental y uno como montañista sabe que va enfrentar condiciones de muchos grados bajo cero, la falta de oxígeno, pero todo eso de alguna manera es superable, pero ese afecto de estar con la familia, esas cosas le van calando fuerte en la montaña, pero se puede lograr", explicó Warner Rojas.

Al respecto de hacer cumbre y si este elemento depende del montañista o de la situación climatológica, Rojas respondió que ambas "van de la mano".

"Porque esta primera etapa donde ella está en el campamento base, que está a 5360 metros sobre el nivel del mar, allí el oxígeno es de un 50% menos del que tenemos en el nivel de playa, entonces ahí empieza el proceso de subir y bajar que estará así durante los próximos 22 días o un mes porque el organismo se tarda 72 horas y tiene un pico máximo de aclimatación al mes, entonces este proceso será muy importante para ella", dijo Rojas.

El tico aseguró que Alfa tendrá que ser bien cuidadosa con su cuido personal y estar atenta a cualquier detalle de su entorno.

"Tiene que cuidarse mucho, Alfa empieza un proceso de ´cómo me cuido, como mi organismo reacciona´ además de eso, ahora hay que pedirle al creador que los proteja de las avalanchas que hay en esta época. Es de todo un poco que uno como montañista tiene que cuidarse de todos los detalles, esos pequeños detalles valen: la comida, el tipo de descanso, el cómo me voy sintiendo, cómo me recupero, bajar a zonas más bajas, volver a subir para que mi organismo tenga una recuperación adecuada", aclaró Rojas.

Por otro lado, Warner Rojas describió qué condiciones climatológicas enfrentará Karina durante el próximo mes en su estancia en el campo base del Everest.

"A partir de la segunda semana de mayo empieza a dar ventanas de buen tiempo y estará así aproximadamente a finales de mayo, entonces son 15 o 22 días que te da la oportunidad de cumbre y uno tiene que estar físicamente adaptado a la altura y fuerte, todo lo que pase aquí a un mes, Alfa tiene que tener mucho cuidado personal, es un trabajo muy arduo".

EL PESO

Rojas explicó cómo el peso que llevan los montañistas en el Everest varía por la cuestión de la altura.

"Para que tengan una idea, las botas que uno usa para estas alturas pesan entre un kilo o dos kilos (2.20462 libras), estos zapatos le quitan a uno movilidad, la idea es que uno tiene que sacrificar algo, uno gana calor pero pierde movilidad. Al sumar todo eso, más agua, cámara y equipo son alrededor de 15 kilos. Allá arriba el peso tiene otro significado, cuesta un poco movilizar este peso y mientras más arriba es peor".

QUÉ SE SIENTE HACER CUMBRE

El montañista costarricense describió las sensaciones que experimentó al estar en la cima del mundo.

"En el caso mío, me sentía muy orgulloso de estar arriba y de decir soy costarricense, que soy centroamericano, que uno representa a un sector de la humanidad. Uno se siente muy orgulloso y dice que sí se pueden hacer las cosas, es algo de mucha dedicación".

Y ¿EL REGRESO?

Explicó, además, cómo es el proceso del descenso del Everest. "El regreso es de mucho cuidado también, hay que llevarlo despacio porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a la bajada, hay una descompresión de nuestro organismo, la ventaja que tiene que el cuerpo estará volviendo a la vida, porque después de estar en esa altura, el cuerpo experimentará prácticamente una resurrección, uno tiene que empezar a acostumbrarse a la humedad porque estando arriba uno tiiene el cuerpo seco", dijo Rojas.

Hizo énfasis en la importancia de hacer el descenso y no morir en el intento. Rojas aseguró que tanto el factor físico, como el mental son clave para lograr la hazaña de volver.

"Lo que pensé cuando hice cumbre es que ´este es mi regreso de inicio a casa, voy a ver a mi familia a Costa Rica´. Una vez que haz hecho cumbre hay algo muy importante, es que el 80% de las personas que mueren en el Everest, lo hacen después de hacer cumbre, eso porque dieron todo para subir y no tienen fuerza para bajar, entonces a esas alturas el cuerpo se destruye y es muy complicado, entonces mi prioridad era regresar a mi país", finalizó.