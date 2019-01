¿Cómo marcha la preparación de la sub 17 con Ernesto Góchez?

Volver a empezar, volver a creer. Sin duda, esta es la consigna de la nueva generación de la Selección Sub 17 que afrontará entre abril y mayo el Premundial de Concacaf en Bradenton, Florida.

Esta semana inició el trabajo de la preselección bajo el mando del técnico nacional Ernesto Góchez, quien en noviembre estuvo al frente de la Sub 20 que disputó un Premundial.

Góchez tendrá tres meses y medio de trabajo y está a la espera de que Concacaf anuncie la fecha del sorteo para definir en cuál de los tres grupos quedará El Salvador y sus rivales. A partir de esto, podrá buscarse los fogueos.

Doce son las selecciones que disputarán cuatro boletos al Mundial Sub 17 de Perú. Junto a El Salvador competirán la anfitriona Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua (país que perdió la sede del Premundial por sus problemas políticos y sociales), Jamaica, Haití y Cuba.

Desde 1983, El Salvador ha participado en 14 ediciones de Premundial Sub 17. Solo en una ocasión soñó con el boleto directo y fue en 2011 cuando el técnico era Mauricio Alfaro y en la delegación estaba la base de los mundialistas de Turquía 2013: Rolando Morales, Diego Coca, Olivier Ayala, José Villavicencio, Kevin Barahona, Giovanni Zavaleta y José Peña.

Esa generación fue eliminada en cuartos de final. El resto de generaciones no superó la fase de grupos. El desafío está para los que entren en la lista final y jueguen ese Premundial.

OCTUBRE AMARGO

La Sub 17 tiene un reto: dejar atrás el pasado del equipo que participó en el Torneo Invitacional Uncaf Sub 16 en Guatemala hace tres meses.

El técnico Ernesto Góchez adelantó que en cada semana habrá recorte en la preselección.

"Esta selección no está cerrada, cada semana iremos haciendo cortes y en cada uno se irán integrando otros jugadores, algunos no los hemos visto. Ya de febrero en adelante queremos tener a un grupo consolidado. Intensificaremos en enero fuerza, potencia y velocidad porque es lo que consideramos que es de mucha necesidad en estos torneos sin dejar de lado la parte tactica y técnica. Esperamos que para el 24 de abril lleguemos a punto", estimó el DT nacional.

Góchez no espera mayor modificación en el formato de competencia para este Premundial. "Tentativamente será en Bradenton, asi lo ha dicho Concacaf. Pimeramente estaba para jugarse en Nicaragua. Falta el sorteo y no sabemos en qué grupo quedaremos, es muy probable que en un 90 % se mantenga el mismo formato del Premundial sub 20. En el sorteo se conocerán los rivales y, a partir de eso, se buscarán los partidos de fogueo".