Completan la jornada

Águila vuelve hoy al lugar del delito: al estadio Ramón Flores Berríos, donde perdió 2-0 el pasado domingo ante Municipal Limeño y donde jugará el resto del torneo Clausura 2017 sus partido de local. Pero si lo del domingo fue un aviso, los negronaranja tendrán hoy un chance de cambiar la dirección del camino.El cuadro negronaranja dejó una imagen preocupante en su derrota del pasado domingo ante los cucheros. A diferencia del último campeonato, cuando comenzó su exilio del estadio Barraza por las obras de remodelación que todavía no se ven cerca de terminar, en La Unión no se vio conexión. Perdió sin atenuantes ante los cucheros y ahora el equipo que dirige el uruguayo Jorge Casanova está obligado a reaccionar.A favor de los emplumados está el regreso de sus seleccionados. Ya podrá contar de nuevo con el portero Benji Villalobos y con el defensa Henry Romero, este último que no vio actividad en el último partido de la selección, por lo que apunta al equipo titular al igual que el guardameta.Pero el rival que recibe hoy en su nueva casa prestada es uno de la zona y que siempre sabe cómo meterlo en problemas. Tendrá enfrente al Pasaquina, que de la mano de Omar Sevilla ansía sumar su primera victoria del certamen, luego de empatar 1-1 en su debut contra Alianza y perder luego 2-3 en su visita al Luis Ángel Firpo, en Usulután.El encuentro servirá para cerrar la tercera jornada del campeonato, que comenzó el pasado martes y que continuó ayer con la realización de cuatro partidos en todo el país.Tras dos partidos, Águila suma tres puntos y Pasaquina tiene uno en la tabla de posiciones del certamen.