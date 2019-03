"Con esta situación actual, dan ganas de retirarse"

Isacc Zelaya, volante con mucho recorrido en el balompié nacional, aseguró que en el plantel de Pasaquina van para cuatro meses sin recibir salario.

Hay otros equipos con problemas finacieros en el balompié nacional, pero lo de Pasaquina roza la gravedad. ¿Cómo han afrontado esa situación como grupo?

Es complicado, porque estás hablando de más de tres meses sin salario . Ya vamos para el cuarto mes. Ha habido unos pequeños abonos, pero no mucho. Estás hablando de recibir 100 o 150 dólares, pero no todo el tiempo. Hay una crisis y cada jugador cae en ella. Moverse así y suplir todas las necesidades básicas, alimentación y todo eso. Así es difícil desarrollarse en un ambiente. El equipo está tocado por esa situación y no vemos si la situación se va a resolver o qué.

¿Cómo recala esto de la falta de pago a la hora de salir a la cancha?

Mirá, en el desarrollo del juego quizá no te acordás, pero no llegás al cien por ciento. Tu rendimiento no va a ser el mismo. Obviamente, no vas a pensar en una jugada que no te han pagado, pero el desarrollo es diferente. Es mentira que rendís al 100 por ciento. Siempre te a afectar. Cada jugador tiene diferentes problemas, pero esos problema tienen un principio y es de lo que estamos hablando. Es bastante difícil así.



Pasaquina ahora está libre de descenso, pero ya han escuchado algo sobre el futuro del plantel en los torneos que vienen...

La verdad es que no estamos involucrados en los torneos que vienen. No estamos en descenso ahora, pero si esto sigue así, peligramos caer en esos puestos y no queremos eso. No te puedo hablar de un futuro, mientras no se resuelva la situación actual. No sabemos cómo vamos a terminar

¿Podemos pensar en que este ha sido el capítulo más difícil en su carrera?

Si, porque no se le ve una solución pronta. Acá lo más difícil es que no hay un acercamiento de parte de los dirigentes para dialogar y soy de las personas que cree que dialogando se le puede dar una solución a las cosas o minimizar el problema o tratar de buscarle una solución. Es difícil pensar lo que están haciendo los dirigentes si no te lo dicen. Estamos adivinando y suponer, a veces, es delicado. Hay gente de acá que se acerca para ayudarte, pero no te solucionan el problema.

Termina contrato en este torneo. ¿Se irá a otro equipo o piensa o piensa en retirarse?

No te puedo decir que me retiro, pero con la situación actual, dan ganas de retirarse. Hay que valorarlo, pensarlo bien y ver qué otras opciones se presentan