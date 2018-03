Lee también

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó ayer medidas sustitutivas a Rafael Villacorta, representante de FAS, por el delito de retención indebida del impuesto sobre la renta en el periodo 2012-2014.Villacorta tendrá que presentarse cada cierto tiempo ante el juzgado correspondiente, que en este caso sería el de instrucción, y no se le permitirá salir del país en los cuatro meses de la fase de instrucción.De acuerdo con la fiscal del caso, esas medidas fueron solicitadas a la jueza debido a que FAS no puede pagar ya la cantidad de $40,427.01 que adeuda a Hacienda. El viernes, la dirigencia tigrilla pagó $60,000, como abono, para que Villacorta quedara en libertad.“El señor Villacorta se debe estar presentando al Juzgado Segundo de Instrucción cada 30 días. Él dijo que ahora no están en la disponibilidad de cancelar. Sin embargo, han dicho que lo van a hacer en el transcurso de la instrucción y por el momento quedó con medidas sustitutivas a la detención provisional. Hemos solicitado un periodo de instrucción en estos cuatro meses. La deuda debe cancelarse de un solo de parte de FAS”, apuntó la fiscal.La abogada quedó satisfecha ante la resolución de la jueza. De acuerdo con la fiscal, FAS tendrá que pagarlo todo en una sola cuota. “Ese monto se tiene que pagar en los cuatro meses que duren las medidas sustitutivas”, aseguró.Mientras, luego de ser notificados de lo determinado por la juez del caso, Villacorta evadió las interrogantes de la prensa. Se distrajo con su teléfono celular para ignorar los cuestionamientos de los comunicadores.Quien sí brindó declaraciones fue el abogado defensor para explicar la situación de su representado desde su punto de vista.“Se le planteó a fiscalía que ya se pagaron $60,000 de parte de FAS. Se propuso un plan de pagos y lo que sucedió fue que dijeron que se tiene que pagar en su totalidad. Entonces, hemos pasado a la etapa de instrucción. FAS, como tal, tiene que solventar la deuda”, apuntó el defensor de Villacorta, quien pidió reserva de su identidad.