Confirmada la revancha entre Canelo y Golovkin

Ciudad de México. El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady "GGG" Golovkin se enfrentarán por segunda ocasión el próximo 5 de mayo en una sede por definir, después de que en septiembre pasado empataran en una polémica decisión de los jueces, anunció hoy la productora "Golden Boy".

"Esta vez Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces, porque voy a noquearlo", expresó Álvarez. "No estuve de acuerdo con la decisión de algunos jueces en la primera pelea, pero esta vez no habrá dudas", aseguró por su parte el peleador kazajo.

En septiembre pasado, Golovkin mantuvo los tres títulos mundiales de peso mediano que puso en juego al empatar en las tarjetas después de 12 rounds con Álvarez. La más polémica de aquella noche fue para el púgil mexicano 118-110 y la segunda 113-115 para Golovkin. El tercer juez dictó 114-114 para completar la igualdad.

El próximo cinco de mayo, Golovkin volverá a jugarse los títulos mundiales en peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Los detalles de la sede del combate, así como la venta de boletos, se dará a conocer en las próximas semanas, anunció la promotora, comandada por el ex boxeador Óscar de la Hoya.

Golovkin posee en su carrera profesional un invicto de 37 victorias -33 por nocaut-, cero derrotas y un empate. Álvarez, por su parte, acumula 49 triunfos -34 por nocaut-, una derrota y dos empates.