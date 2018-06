Confirmado: Luis Perea no sigue con el FAS

El delantero colombiano y último Hombre Gol de EL GRÁFICO, Luis Perea, llegó a un acuerdo para jugar en las filas del Equidad de su país natal por un año. Así lo confirmó hoy a este medio, en exclusiva, el presidente de ese plantel, Carlos Mario Zuluaga.

"El jugador está llegando esta noche a la ciudad de Bogotá. Ya tenemos un preacuerdo y este martes, a primera hora, estamos oficializando el acuerdo. Ya había estado con nosotros en una oportunidad y ahora regresa al club. Tenemos entendido que en El Salvador terminó campeón goleador y ahora quiere regresar a Colombia. Tenemos la oportunidad de traerlo. Le seguimos la pista de lo que hizo en Perú y ahora en El Salvador", indicó Zuluaga, desde tierras colombianas.

Antes de irse a su país, Perea dijo que su contrato con FAS fue solo por seis meses y que le gustaba la idea de seguir en FAS, pero eso ya no podrá ser.

"El contrato con FAS se terminó. Firmé por seis meses porque no sabía cómo era el fútbol de acá. Era mi primera experiencia. Además, el equipo que me trajo no me conocía. Era para venir a ver cómo me iba y luego poder tomar una decisión", apuntó el cafetero.

EL GRÁFICO se ha intentado comunicar con el delantero cafetero, pero este no ha contestado las llamadas.

Con la salida de Perea, la dirigencia de FAS tendrá un poco más de un mes para buscar otra opción en ataque. El Apertura 2018 iniciará a finales de julio.