Confirman hora y fecha del clásico español

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha confirmado este lunes que el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona de la segunda vuelta de la competición doméstica, en el Santiago Bernabéu, se jugará el sábado 2 de marzo a las 8:45 de la noche (1:45 de la tarde, hora salvadoreña).

En una entrevista en 'El Món a RAC1' recogida por Europa Press, Tebas confirmó el horario del Clásico -que en la primera vuelta el Barça ganó por 5-1 al Madrid.

Tebas desveló que desde febrero se pondrá ya en funcionamiento un nuevo software, ya en pruebas, para determinar los horarios de cada jornada con el objetivo de optimizar la inteligencia artificial para colocar los mejores horarios para maximizar asistencia a los estadios y las audiencias.

Preguntado por el VAR, comentó que si no se pueden apreciar con exactitud los fuera de juego en La Liga con esta tecnología es debido a que las líneas tienen un curva "muy pequeña" que hace que no sean totalmente horizontales.

No obstante, aseguró estar contento con el VAR y aseguró que todo se "sobre dimensiona" cuando afecta a un club grande.

HABLÓ DE MESSI Y CR7

Optimista respecto a que Leo Messi acabe su carrera en el Barça, cree que la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid no afectó a LaLiga.

"Me hubiera gustado que continuara en el Madrid, pero hemos trabajado para que los daños sean los menores posibles. Su salida no nos ha afectado a nivel de marketing internacional", aseguró.