Confirman horario para el Barcelona - Real Madrid

La Liga de España dio a conocer que el primer Clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid se disputará el sábado 26 de octubre a la 1 pm, tiempo local; por lo que en el continente americano los aficionados tendrán que madrugar.

En México será a las 6 de la mañana, hora del centro, mientras que en Estados Unidos será a las 4 am, tiempo del Pacífico, y 7 am, tiempo del Este. El horario se debe a que le dieron prioridad al público asiático. En El Salvador el partido se jugará a las 5 am.

El partido siempre es el más importante de la temporada, dejando de lado el momento futbolístico en el llegan los equipos, los cuales no han tenido el mejor de los arranques.

Mientras que Barcelona ya perdió un par de ocasiones; Real Madrid no logra convencer, a pesar de estar en la cima de la clasificación general.

‘El Clásico’ se jugará en una semana fundamental para ambos clubes, ya que unos días antes, tanto merengues como culés tendrán partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante Galatasaray y Slavia Praga, respectivamente.

HORARIO CONFIRMADO

Jornada 10 | LaLiga

@FCBarcelona

Camp Nou

Sábado, 26 de octubre

13:00

#? #RMLiga pic.twitter.com/c9WwLx74xq ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 25, 2019



