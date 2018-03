Conoce de cerca a la mejor jugadora de fútbol del mundo

Lee también

La estadounidense Carli Lloyd, mejor jugadora del mundo los dos últimos años, ha debutado este sábado con el Manchester City Women en la victoria en la quinta ronda de la Women's FA Cup sobre el Reading (1-0).Lloyd, que llegó al City con un contrato hasta junio de 2017 procedente del Houston Dash, vio portería en la primera parte, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.La futbolista, de 34 años, que el pasado mes de enero recibió el premio The Best a la mejor jugadora del mundo, fichó por el City, vigente campeón de la Women's Super League, para disputar la Super League Spring Series, que comienza el abril y finaliza el 3 de junio, la Champions League y la Women's FA Cup (Copa de Inglaterra).Capaz de hacer sombra a sus homólogas Marta Vieira o Alex Morgan o entrar en la Casa Blanca pidiendo a Barack Obama equidad e igualdad entre hombres y mujeres, se ha convertido en el principal referente del fútbol femenino mundial. Aterriza en Europa para afrontar nuevos retos y cumplir nuevos sueños. Directa, sincera y realista. Hablamos de Carli Lloyd.Carli se convenció de ser futbolista de élite cuando tenía 17 años. “Después de ver jugar a Estados Unidos el Mundial de 1999 comencé a soñar con convertirme en futbolista profesional y representar a mi país por todo el mundo”, explicó Lloyd, quien asegura que la exjugadora Michelle Akers y Michael Jordan han sido su inspiración en el deporte.También conoce de cerca al Barcelona y al Real Madrid. “¡Soy una gran admiradora del fútbol español! Creo que La Liga es la mejor liga del mundo debido a la calidad de los jugadores que tiene y el juego táctico de los equipos. Mi equipo favorito es el Barcelona y mis jugadores favoritos son Messi e Iniesta.”Sobre su vida personal explicó: “No soy tan intensa como en el terreno de juego. Me gusta reírme, relajarme y pasar tiempo con mi marido (Brian Hollins), amigos y familia. Soy muy leal y cariñosa. Me gusta hacer masajes, pedicuras y cocinar”.