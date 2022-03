Conoce los detalles del sorteo del Mundial y haz tus propios grupos

Con 29 selecciones confirmadas para el Mundial de Catar 2022 y tres por definir en junio próximo, el sorteo de la Copa del Mundo se realizará este viernes primero de abril en Doha, Catar, con una reglas muy específicas. Pero tú te puedes adelantar a buscar las probabilidades con nuestro simulador.

El Mundial tendrá ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Además, cada grupo tendrá un miembro de cada uno de los cuatro bombos conformados según el ránking FIFA.

En el bombo 1 está Catar, Brasil, Argentina, Bélgica, Portugal, Francia, España e Inglaterra. En el bombo 2: Dinamarca, Uruguay, Estados Unidos, México, Holanda, Alemania, Suiza y Croacia. En el tercero, Senegal, Japón, Serbia, Corea del Sur, Irán, Marruecos, Polonia y Túnez.

En el bombo 4: Camerún, Ecuador, Ghana, Canadá, Arabia Saudita, el décimo tercero de Europa (Escocia, Ucrania o Gales) y los dos ganadores de los repechajes intercontinentales, que saldrán del duelo entre el quinto de Asia (Australia o Emiratos Árabes Unidos) y Perú como quinto de Sudamérica; y del duelo entre Costa Rica (el cuarto de CONCACAF) y Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía.

El sorteo no podrá dejar a más de un equipo África, Asia, Sudamérica y CONCACAF en un mismo grupo. Europa podrá tener a dos selecciones en cinco grupos distintos. En el caso de las repescas, el potencial clasificado se ubicará en un grupo en que no tenga equipos del duelo en cuestión. Por ejemplo, la bolita de la repesca Asia-Sudamérica será ubicada en un grupo en que no haya asiáticos ni sudamericanos.