"Conozco a todos de la plantilla de Alianza"

Horas previo al viaje terrestre desde Ciudad de Guatemala, el capitán de Rojos del Municipal, Jaime Alas, concedió una breve entrevista con La Red.



El jugador salvadoreño habló de que ya pasó la página por la eliminación prematura de la selección en Copa Oro.

"Ya estoy con el equipo haciendo la pretemporada. Después de una Copa Oro con El Salvador por un mes ya estoy compenetrado con mi club. Sabemos que ese torneo era importante para nosotros, lastimosamente no queríamos lo que nosotros estábamos pactados hacer, nos pusimos el reto de llegar a la semifinal pero no se nos dio en un partido raro contra Honduras pero ahora es borrón y cuenta nueva. Ahora a pensar en lo que se viene con el equipo Rojos porque el torneo pasado no fue el mejor para nosotros", dijo "Tiza".

Alas mencionó que Rojos afronta con responsabilidad la Copa Premier. "Esos partidos realizados en Estados Unidos nos ayudaron a soltar las cargas porque siempre será así en pretemporada pero pensamos en el juego del miércoles, es un partido muy lindo y Alianza es un rival muiy competitivo en el área de Centroamérica y sabemos lo que se viene. La mayoría de los jugadores de la selección (El Salvador) están allí y ahora que se fue (Alex Larín, los conozco a todos de la plantilla y espero sea un lindo partido. Es una Copa muy competitiva, tenemos partidos muy buenos y hay que sacarle provecho".



El entrenador de Rojos, el argentino Horacio Cordero, elogió al cuadro albo. "Alianza y Santa Tecla son los que mejor juegan en El Salvador y si perdió la final fue en los penales en un partido parejo que tuvo con Aguila pero es el equipo que mejor juega posiblemente, comparándolo con Santa Tecla que han ganado los últimos torneos. Es complicado y los equipos salvadoreños tienen el plus de luchar, de no entregarse nunca y nosotros tenemos que saber sobrepasar. Jaime seguirá siendo el capitán con Rojos, no tenemos por qué cambiar".

#LNFG Jaime Alas comenta de su incorporación a los trabajos de los ediles y el partido ante sus paisanos. pic.twitter.com/oxyifpp3oK — La Red (@Lared1061) 9 de julio de 2019