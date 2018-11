¿Conte llegará al Madrid en junio? Esto dice el entrenador

El nombre del entrenador italiano Antonio Conte estuvo entre las cartas preferidas del Real Madrid para dar el cambio de rumbo que necesitaba el equipo tras la salida de Julen Lopetegui del banquillo y antes de confirmarse a Santiago Solari para el resto de la campaña.

Pero el técnico transalpino dio una pista sobre lo que puede pasar en los próximos meses en la institución blanca, a la que estuvo cerca de llegar hace unas semanas.

En una entrevista con Rai Sport, retomada por Mundo Deportivo, Antonio Conte soltó esta frase: "No me he sentido utilizado en absoluto. Por el entrenador que soy, preferí y prefiero esperar a junio para encontrar un nuevo trabajo. Luego nunca se sabe: en dos, tres meses vuelven las ganas de entrenar y desmiento lo que acabo de decir".

La decisión de Conte de rechazar al club merengue en octubre pudo ser para esperar un nuevo llamado de cara a la próxima temporada, por lo que junio será crucial para el futuro del exentrenador del Chelsea, Juventus y la selección italiana.

¿Creés que Conte sea el técnico elegido para junio? ¿Seguirá Solari?