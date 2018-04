Continuarán embargos a las taquillas del Firpo

El viernes por la tarde la dirigencia del Firpo, encabezada por Modesto Torres, se reunión con Arquímides Mendoza para buscarle una salida a la deuda que el plantel tiene con él desde que fue despedido como gerente del equipo pampero en 2017, pero no hubo acuerdo y todo indica que seguirán los embargos a la taquilla siempre que los toros actúen de local.

El acercamiento entre las dos partes se produjo después que la taquilla del miércoles anterior, del partido entre Firpo y Sonsonate, le fuera incautada al equipo usuluteco, por orden de un juez, con el fin de pagarle a Mendoza un total de $10 mil 508.06 que le debe la institución.

Al no llegar a un acuerdo, Mendoza indicó que por orden de un juez ejecutor continuarán los embargos hasta que se llegue al monto demandado por él. El miércoles anterior, según Mendoza, se incautaron $3 mil 578, por lo que se le deben $6 mil 930.06.

El próximo juego como local del equipo pampero será en la fecha 19, el próximo sábado, contra Águila.

"Si ahí se cumple con la cantidad demandada, ahí termina todo. Si no, tendremos que llegar a la del juego ante Alianza, que sería el próximo juego como local. Yo iba a proceder antes con el embargo, en el juego contra Metapán, pero no lo hice para que les pagaran a los jugadores. Luego me enteré que ni les pagaron", apuntó Mendoza en charla con EL GRÁFICO.

LAS PROPUESTAS DEL FIRPO PARA PAGAR A MENDOZA

De acuerdo con Mendoza, las dos propuestas que Modesto Torres le hizo el viernes anterior fueron: que se quedara solo con lo incautado con la taquilla del juego del miércoles anterior y que se diera por cerrado el caso, o que les diera tres meses más para completarle el resto del monto solicitado.

"Mi abogado no aceptó y les dijo que me pagaran todo. Hablé con Jhony Ríos, capitán del Firpo, y le dije que yo todavía esperé algunas fechas para el embargo porque sabía que a ellos les debían", contó el exgerente del equipo pampero a EL GRÁFICO. Mendoza incluso ha dicho que solicitó custodia policial para reunirse con la gente del equipo usuluteco.

Por su parte, el presidente de los toros, Modesto Torres, aseguró que le propuso a Mendoza esperar tres meses más para terminar de pagarle, porque su contratación fue responsabilidad de Raúl Mendoza Galo, expresidente del equipo usuluteco.

"Arquimídes tenía que demandar a Galo ante la Procuraduría y no a Firpo. No sabemos cuánto nos han incautado de esta primera taquilla, porque ellos (los ejecutores) solo llegaron y se metieron a la taquilla y no dejaron que estuviéramos. Se encerraron por casi 45 minutos y agarraron el dinero. La Policía no nos dejó entrar a nosotros. La Procuraduría no tenía nada que estar haciendo ahí", apuntó Torres.

El pope pampero indicó que con esa acción Mendoza solo perjudica a los jugadores y lo responsabilizó de la deuda al plantel.

"A Modesto Torres no lo están afectando. Para el juego anterior habíamos quedado que al medio tiempo se le iba a dar el dinero recaudado al plantel. No es que jodieron a Modesto, sino a los jugadores. Esto fue un asalto y no un embargo. Esa demanda de Arquimídes no tiene validez y garantizo que será anulada. Él ha dicho en programas de televisión que vendrá a embargarnos la taquilla del juego contra Águila, que es nuestro próximo de local", declaró Torres.