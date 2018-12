Joaquín Rivas , futbolista santaneco, es la principal novedad en esta segunda gestión de Carlos de los Cobos al frente de la selección. Lo llamó a partir del juego ante Montserrat, por Liga de Naciones de CONCACAF, en septiembre, pero debutó hasta el pasado 20 de noviembre contra Haití, en amistoso.

Marcó el tanto para el triunfo ante los haitianos por 1-0. En plática con EL GRÁFICO, el atacante del Saint Louis, de USL, admitió que ese gol le dio mucha confianza en la selección. Espera ser tomado en cuenta para el juego de este 23 de marzo, contra Jamaica, en el Cuscatlán



La selección mayor se ha complicado en su acceso a Copa Oro de 2019. ¿Cómo mira el juego de marzo ante Jamaica en el que la Azul debe ganar con amplio margen?

Difícil. Sabemos que es un poco complicado, porque tenemos que ganar por bastantes goles, para asegurar algo. No nos queda más que ganar los tres puntos. Eso ya lo tenemos metido en la cabeza. Está complicado para nosotros desde la derrota ante Bermudas.

¿Por qué cree que se ha complicado esta clasificación a Copa Oro?

Perdimos ante Bermudas y en los juegos anteriores hemos ganado con marcadores bien apretados. Hay otros rivales que han ganado con amplio margen, han ganado 7-0 y similares. Los goles a favor no están de nuestro lado. Entonces, por eso le digo que contra Jamaica tenemos que golear.

¿Cuánta confianza ganó al salir como titular el amistoso ante Haití, disputado el 20 de noviembre pasado, en el estadio Cuscatlán?

Muchísimo. En los anteriores partidos en los que estuve ahí me había quedado con ganas. Ese partido me da mucha confianza, en especial, porque anoté un gol como delantero. Es lo más importante para uno.

¿Cómo se siente en cancha como único delantero?

Cuando estaba en el colegio, jugué esa misma posición. Se me hace difícil, porque se me hace complicado tener solo el balón arriba. Pero por los jugadores que tengo ahora cerca de mí se me hizo un poco más fácil. Tengo que estar en el área para ayudar a mis volantes a recibir el balón. Ya tenía una idea de esta formación. Con Gerson Mayén me llevo bien en cancha, aparte de que también habla inglés. En la USL he jugado por las bandas, por la derecha. La mayoría de mi vida he jugado como centrodelantero.

Con Saint Louis de USL abrirá torneo contra Indy Eleven dos semanas antes del juego contra Jamaica (23 de marzo). ¿Ya le dijo su equipo que lo cederá para el choque ante Haití?

Ellos saben que la selección es importante para mí. Siento que no habrá problemas para eso. Ya lo he hablado con mi entrenador, también. Mi meta es llegar a jugar en la MLS, pero la USL es buena, no es fácil. Es muy difícil, porque los equipos y jugadores son muy buenos acá. Es algo que pueda crecer en el futuro. Me pareció que Saint Louis es la mejor opción.

¿En un futuro no muy lejano le gustaría venir a jugar al balompié nacional?

Lo pensaría. No me parece mala idea. Pero como no me vino ninguna oferta, firmé con un equipo de acá de los Estados Unidos.