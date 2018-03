Contra la marea

Lee también

La selección mayor de El Salvador buscará este viernes, ante Panamá, sellar su boleto a Copa Oro, que de disputará en julio de este año en Estados Unidos. Con cuatro puntos que lo llevan al tercer lugar, el equipo cuscatleco no quiere ceder ante el de casa. La Azul tiene el compromiso de demostrar que bajo la dirección del colombiano Eduardo Lara el nivel mostrado en juegos anteriores no ha sido producto de la casualidad.Para ese juego ante los del Canal, el combinado absoluto llegará completo. Rodolfo Zelaya y Alexánder Larín están listos para volver, luego de un juego de suspensión por el partido ante Honduras.Zelaya podría hacerlo como titular ante Panamá. “Ahora queda trabajar para ver si soy de la partida ante Panamá. El partido que se viene ante Panamá es de esa clase que a uno le gusta jugar. Sabemos que vamos a jugar contra una gran selección, como la de Panamá, en su casa. Ojalá podamos sumar de a tres para aspirar al primer puesto o al segundo”, apuntó el delantero.Por su parte, el zaguero Henry Romero cree necesario hacer un buen juego ante el equipo canalero, aunque sabe que esa representación tendrá el apoyo de su público. “En el juego contra Panamá nos jugamos mucho. Sabemos que vamos a jugar contra una gran selección. En ese sentido me siento tranquilo, porque todos mis compañeros están haciendo bien las cosas. Confío en que el viernes puedan llegar los goles, que es lo que todos estamos esperando. Que la gente de Panamá va a venir, nos motiva. Estamos acostumbrados a jugar a estadios llenos. Eso no nos preocupa. Lo que sí es que nos podamos recuperar, ya que traemos una seguidilla de partidos”, apuntó el zaguero.Por su parte, el estratega de la selección de El Salvador, Eduardo Lara, se mostró sereno con el regreso de Rodolfo Zelaya a la titularidad, al igual que Alexánder Larín. “Son jugadores importantes, con quienes ya vamos a poder contar. Ellos llegan con más días de descanso al juego contra Panamá. Eso hay que saberlo aprovechar”, apuntó Lara.Por otra parte, el seleccionador reiteró que quiere ganar el pulso a su paisano Hernán Darío Gómez, quien ahora está a cargo de la selección de Panamá. “Se viene la selección de Panamá, el rival dueño de casa. Una muy buena selección la que tiene el profesor Darío Gómez. Merece todo mi respeto por todo su conocimiento, por el rodaje que tiene. Es un técnico que nos ha enseñado mucho. Lo admiro y respeto. Pero también le quiero ganar”, apuntó.