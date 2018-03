Contra toda la lógica

Lee también

El Barcelona intentará conseguir hoy lo que parece imposible: protagonizar la mayor remontada en la historia de la Liga de Campeones y eliminar al París Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea.Ningún equipo consiguió hasta la fecha voltear un 4-0 adverso en la Copa de Europa, y ese es el desafío de un plantel como el del Barcelona, un equipo que lo consiguió casi todo en los últimos años y que ahora sueña con la gran gesta, con escribir una página inédita.Si no es así, uno de los grandes favoritos para ganar el torneo caerá en los octavos de final, en la primera ronda de las eliminatorias, algo inesperado hasta hace unas semanas y que podría considerarse como un fracaso.Delante estará un PSG que no es un equipo cualquiera. Así lo demostró en la ida, cuando barrió del campo a un Barcelona que pudo recibir incluso más goles si el arquero Marc-André Ter Stegen no hubiera tenido una buena actuación.Su entrenador, Unai Emery, demostró que sabe cómo desactivar el juego del Barcelona. Pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: cómo contener a un equipo furioso que cree en el milagro.“Si ellos nos hacen cuatro goles, nosotros le podemos hacer seis”, advirtió Luis Enrique, DT del Barcelona.