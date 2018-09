Contundentes en Firpo: "Da cólera perder así"

Luis Ángel Firpo registró ayer su derrota número 8 luego de caer ante Pasaquina, por la jornada 11 del Apertura 2018, con pizarrón de 1-0.

Este debacle los mantiene en el último lugar de tabla con apenas 7 puntos. Su camino en este torneo se está volviendo cada vez más escabroso y su permanencia en la liga mayor también se complica.

Tras la nueva derrota en el Marcelino Imbers, el volante pampero Anthony Roque expresó que: "fue un partido muy complicado donde el calor fue demasiado fuerte. Pero eso no es pretexto para que Firpo haya conseguido este resultado. Terminamos la primera vuelta muy fea".

Según Roque la racha de malos resultados en el torneo recae en la falta de actitud que muestra Firpo en cada partido y en los errores "infantiles" que se cometen.

"Nos falta actitud. La verdad no me voy a casar de decirlo que siempre que perdemos partidos así me da coraje porque cometemos errores demasiados infantiles. Queremos ganar solo con la camisa y no es así. Lo importante es saber comunicarse bien y sacar el juego, pero es algo que nosotros no estamos haciendo", expuso.

"Siempre son errores pequeños los que nos hacen perder los partidos. El partido estuvo muy parejo los primer minutos de juego, pero lastimosamente no logramos concretar", agregó.

Para Roque no hay otra forma de asimilar esta derrota que: "trabajar de la mejor manera para esta segunda vuelta. Faltan muchos partidos por jugar. Hay que darle vuelta a la página y pensar en este nuevo reto que se viene. Faltan partidos por jugar y si hacemos las cosas bien podemos levantarnos".