Cortés: "Como Andaluz me gusta un buen gazpacho"

Antes de venir a Independiente y luego coronarse con 11 Deportivo, el español Juan Cortés estuvo cerca de venir a dirigir a un equipo de los denominados grandes del país, pero esa opción se cayó de última hora. Pero unos días después, la aventura en El Salvador pudo ser para Cortés. La puerta se abrió hasta la fecha, para ser campeón con los fronterizos en el Clausura 2020.

Licenciado en administración de empresas, título nivel 3 de UEFA pro y un máster en gestión y motivación de grupos más otro en táctica y metodología son todos los atestados del timonel español, quien llegó para al Apertura 2019 para liderar el banquillo del Independiente. Optimista de primera, siempre cree que su equipo merece más ante cada rival de turno, sobre todo si ha perdido.

Con 37 años de edad actualmente, amante del "Tiqui taca" y del buen trato a la pelota, el ibérico lleva el trámite de dirigir en El Salvador. Ya lleva un año y está familiarizado con todo las idas y vueltas del balompié local. Así, en su segundo torneo en este país, logró darle un título a 11 Deportivo, equipo que en el torneo anterior había terminado en primer lugar.

El torneo de Clausura 2020 fue cancelado definitivamente por FESFUT y Primera división y la corona fue para 11 Deportivo, equipo al que Cortés tenía en primer lugar con 20 puntos, hasta el cierre de la primera vuelta. El ibérico no esperaba ser campeón bajo estas formas, pero cree que el título es un premio a todo lo que hizo 11 Deportivo.

Academia es lo que le sobra al entrenador español, Juan Cortés Diéguez, quien desde los 22 años comenzó a estudiar para obtener un título de entrenador. Fue por las lesiones, según cuenta, que tuvo que dejar de jugar y dedicarse a los cursos de entrenador. Fueron al menos siete cirugías las que tuvo que superar. Nunca jugó a escala profesional, pero sí ha dirigido a ese nivel. Lo ha hecho en Tailandia, Paraguay y otros países.

"Yo nunca llegué a tocar categoría profesional. Desde muy joven me lesioné y no pude hacer una carrera deportiva larga. Tuve que superar muchas operaciones de rodilla. Pero desde muy joven, yo le preguntaba al entrenador del por qué determinada tarea. En cuanto tuve la oportunidad me saqué los títulos. Empecé a entrenar desde los 23 años". indicó el timonel ibérico, que sigue sigue siendo un apasionado de las escuelas de los entrenadores europeos, José Mourinho, Pep Guardiola y Jugen Klopp.

Gazpacho, su delirio

"Yo soy del Sur", dice Cortés con tono fresco. Desde ya está pensando en los ajustes que debe hacer en su equipo para el Apertura 2020, para cuidar el títilo del Clausura y Liga CONCACAF.

Como buen andaluz le gusta la música. El flamenco es lo suyo. Lo escucha desde lejos y cree volver a su tierra, desde este rincón de Centroamérica. "Pero también me gustan el sol y playa, un buen gazpacho (una especie de sopa de tomate) Somos muy alegres en el Sur de España", apuntó el timonel europeo

Por lo tanto cuando todo esto de la pandemia del coronavirus haya pasado espera volver a su país, al menos por una semana. Los 13 años que lleva fuera de su país se anteponen en la lista de sus razones para querer estar de nuevo con los suyos

"También para la familia es importante cuando uno alcanza un logro. Ellos son los que sufren mi ausencia. Cuando me dijeron que estaba la oferta de venir acá, pues no me lo pensé", apuntó el estratega ibérico.

"Lo que pasa es que todo el mundo quiere hacer de que diga que lo que más me gusta en mi juego son las posesiones largas , circulación, el fútbol a dos toques. Pero también hay otras cosas como el fútbol vertical como hace Klopp, que también me gustan", Juan Cortés, entrenador de 11 Deportivo.

