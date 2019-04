Courtois contradice al técnico Zinedine Zidane

Feels good to be training on the pitch again #HalaMadrid

Love meeting fans afterwards. He really loved his new pair of gloves ⚽️

Se siente bien estar entrenando en el campo otra vez. #HalaMadrid

Y me encanta conocer a los fans después. Realmente amaba su nuevo par de guantes ⚽️ pic.twitter.com/hSDlL7Dgh3