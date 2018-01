"Creo que le puedo aportar muchas cosas a Sonsonate"

El uruguayo Nicolás Fagundez es uno de los fichajes más sonados, no sólo de Sonsonate, sino que del torneo Clausura 2018. El charrúa llega procedente de Tacuarembó de Uruguay, equipo al que ayudó a la permanencia en la categoría de privilegio.

Sonsonate está comprometido con la permanencia en la primera categoría, pero el suramericano viene con el convencido de poder dar su aporte al equipo cocotero.

Por otra parte en la mente del charrúa aún está fresco su paso por Águila 2015-2016, pero ahora sólo quiere pensar en Sonsonate.

¿Con qué expectativas llega al equipo de Sonsonate para este torneo?

Las expectativas, obviamente, es realizar un buen torneo. Creo que con lo poco que he visto, el equipo tiene buenos jugadores. Si bien ahora el plantel es bastante corto, tiene jugadores de experiencia. Espero que los jóvenes también se acoplen de la misma manera. Tenemos un lindo equipo para hacer un buen torneo. Esperemos que no solo sean expectativas, sino resultados.

¿Cómo se produjo su llegada a Sonsonate?

Sonsonate me vino hablando desde noviembre. Me llamaron el gerente deportivo como el profesor. De a poco fuimos hablando. Me gustó el proyecto, me gustó también a lo que aspiran. Sabemos que no están en una situación muy cómoda, pero creo que este torneo será lindo para salir de esta situación. Partido tras partido veremos para qué estamos. Los excompañeros de Águila también me hablaron bien de la institución

¿Qué fue de Nicolás Fagundez luego de de que salió de Águila?

Jugué seis meses en Uruguay en el club que me dio la oportunidad de ser profesional, que se llama Tacuarembó. Jugamos ahí. Gracias a Dios hicimos un buen torneo. Lo disfruté mucho.

¿A qué se han comprometido con este club, ustedes los de experiencia?

Comprometidos a a trabajar duro. Quiero tratar de aportar en lo futbolístico como en la calidad humana. Ojalá que pueda rendir dentro del campo para ayudar a que los delanteros sean los goleadores y con mi fútbol, buscar que el equipo pelee cosas importantes.

¿Seguiremos viendo su fineza en el cobro de tiros libre?

Eso no se va a perder nunca en un jugador. Uno lo trabaja, pero también lo trae. Esperemos seguir con la misma fineza y seguir trabajando como lo he hecho. Creo que, humildemente hablando, le puedo aportar muchas cosas al equipo.

Su regreso al fútbol salvadoreño coincide con el de Christian Sánchez Prette, dos exjugadores de Águila. ¿Qué opina de eso?

Bueno, esa es otra cosa. Hoy nos toca defender otro color con, otra institución. Hoy en día estamos pensando solo en Sonsonate. Queremos hacer un gran torneo. Ojalá que la gente de Sonsonate se vaya contenta a su casa cada fin de semana. Eso quiero decir que estamos haciendo bien las cosas

¿Qué lo cautivó de este proyecto de Sonsonate, equipo comprometido con la permanencia?

Los desafíos siempre me gustaron. Ahora en Tacuarembó me toco pelear el descenso. Estaba en una zona complicada, casi descendido. Pero hicimos un gran torneo y salvamos del descenso al equipo.

Sonsonate ha tenido una reingeniería. Llevará su tiempo amalgamar sus piezas nuevas...

Eso se verá partido tras partido. Si bien la mayoría es nueva en la institución, creo que todos saben cómo girar la pelota a la hora de girar. Esperemos que eso no sea una dificultad, que pronto nos acoplemos y partido tras partido vaya apareciendo el fútbol que pretende el profesor.