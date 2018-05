Cristiam Álvarez: “en las próximas horas se decidirá mi futuro en FAS”

Cristiam Álvarez no habló con nadie luego de perder la clasificación a semifinales ante Audaz. Fue hasta en las últimas horas cuando accedió a hablar con EL GRÁFICO a la espera de que la dirigencia del FAS defina su futuro.

Aseguró que tiene contrato con el plantel y espera seguir ayudándolo desde donde sea. En las próximas horas brindará un informe técnico a la dirigencia, para que sea esta la que defina qué jugadores se van y se quedan. Incluso, el timonel dijo que ya había solicitado refuerzos para el Apertura 2018.

¿Qué análisis hacés de la eliminación del FAS?

Es algo que duele. Sin menospreciar, no se esperaba por el nivel de juego que se había mostrado durante el campeonato. Sus méritos ha hecho Audaz para ganarnos el domingo. Hay que darle los méritos necesarios. Nosotros debemos poner las barbas en remojo.

¿Cómo está su situación de contrato con FAS?

Yo tengo contrato con FAS. Incluso, estando en divisiones inferiores se ha decidido que podemos ser como bomberos para sacar al equipo de donde estaba. Por el trabajo que hicimos nos dieron continuidad. Todo mundo se ilusionó con el equipo con base al trabajo. Esto no es de la noche a la mañana. La construcción de este equipo ha sido lenta. La directiva nos ha dado confianza. Es por ello que hemos estado hasta este momento.

Si la directiva, en un dado caso, decide que puede venir alguien más, pues ellos tendrán su razón. Yo sigo como empleado del FAS. Nos duele lo que ha sucedido, pero uno tiene que poner las barbas en remojo y seguir corrigiendo.

¿Volvería a dirigir las fuerzas básicas de FAS sin ningún problema?

No hay problema con eso. A mí el ego no me lleva a decir que si tengo un nivel jerárquico o no. Por estar dirigiendo en primera división no me va a hacer que me sienta más. Si tengo que dirigir en divisiones menores, me gusta, porque estoy en mi equipo. Pero no hemos hablado de eso. Ya hemos hablado con algunos de los dirigentes y es para seguir un proceso que se tiene en este momento. Tengo que meditar si puedo seguir o no seguir en FAS.

Uno también tiene que tomar sus decisiones. Uno cuando está en FAS quiere seguir. He recibido no menos de 200 mensajes en mi teléfono agradeciendo a esta generación de nuevos entrenadores, porque se están haciendo cosas buenas. Al ver estos mensajes de apoyo, nos dan ganas de continuar.

¿Hubo un exceso de confianza para el juego de vuelta ante Audaz, por cuartos de final?

Sí, lo hubo. Veías jugar a los muchachos y se notaba que hubo un exceso de confianza. Son los jugadores que dentro de la cancha tienen que definir. Tienen que mostrar su estirpe, su jerarquía para sobrellevar las cosas. Eso es de lo que nosotros hemos carecido. Pero nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No nos dimos a entender, quizás, o no hicimos una u otra cosa para fortalecer el equipo.

¿No le parece sorpresiva esta derrota de FAS, sobre todo porque una semana antes le había ganado por 4-1 al mismo Audaz?

No nos sorprende. Hasta el minuto 76 de ese juego, Audaz se paró bien dentro de la cancha. Agarra el balón su lateral y la tira. Es un juego directo hacia sus dos delanteros, quienes no dan un balón por perdido. Se les dio en dos ocasiones para que hubiera dos penaltis en el juego de vuelta de cuartos. Nosotros siempre tuvimos miedo de ese pelotazo, porque nos estaba costando con la segunda pelota, pese a que toda la semana hablamos de eso.

¿Hasta dónde le dan mérito a un rival que solo un par de semanas atrás estaba peleando por la permanencia?

Es un equipo de más garra y disputa de balón. Es su estilo e hicieron los méritos para poder ganar. Con esto no quiero ser conformista. En las próximas horas se va a definir mi futuro. Como cuerpo técnico, daremos nuestro informe. Ya habíamos solicitado algunos refuerzos para el próximo torneo. Lo mejor para FAS tiene que venir. Ojalá que se le de continuidad a esto, independientemente si uno está o no. Esperemos ayudar desde donde estemos.