Cristiam Álvarez, técnico del FAS: “la próxima vez me pondrán seis juegos de sanción”

Cristiam Álvarez, técnico del FAS, fue castigado con tres partidos por manifestar que Jaime Carpio y su arbitraje en el juego ante Alianza (en la fecha seis) había "matado el fútbol", pero se mostró satisfecho este miércoles ya que a un par de sus jugadores se les levantó sanción, mas no a él.

"Está bien porque pudieron rectificar. En otras ocasiones no hubieran rectificado para nada. Me quedo pendiente con lo mío, pero eso no importa, yo no juego", manifestó el director técnico nacional.

Asimismo, expresó que si el castigo en su contra hubiese sido mayor, no sería inconveniente ni para él ni para su trabajo y cree que una futura sanción hacia él será más dura si repite declaraciones como las del jueves pasado.

"A mí no me interesa si me hubieran puesto seis partidos, yo creo que en la próxima me van a poner los seis. Yo no juego, yo siempre sigo dirigiendo, trabajando durante la semana y sigo haciendo los cambios y todo lo que tenga que hacer como entrenador. Lo único que no puedo hacer estar dentro, pero no importa", agregó.

Además, comentó que "si tengo que decir nuevamente lo que dije, lo vuelvo a decir, porque es por el bien del fútbol. Pero qué bien que se rectificó por lo que decía en las Bases de Competencia".

INADMISIBLE

La Comisión Disciplinaria, por otro lado, informó este mismo día que el recurso de revisión interpuesto por el presidente del FAS, Guillermo Morán, se declaró inadmisible por un error de forma, ya que la fecha del escrito enviado a la misma entidad databa de 2017.

"El recurrente fecha su solicitud a los doce días del mes de febrero de dos mil diecisiete y a esta fecha los hechos sometidos a revisión no habían sucedido", expuso la Comisión.

El club tigrillo interpuso el recurso este lunes, luego de las cinco expulsiones que sufrió ante el Alianza en el encuentro que los albos vencieron por 0-2.