Cristian Díaz seguirá como técnico del Santa Tecla

En las últimas dos semanas la prensa peruana anunció que el técnico Cristian Díaz era uno de los candidatos para dirigir al club Melgar, que competirá en la fase dos de la Copa Libertadores. Pero hoy las dudas se despejaron y el argentino confirmó que seguirá con el campeón salvadoreño, el Santa Tecla.

El presidente del equipo tecleño, Guillermo Figueroa, confirmó la continuidad del timonel sudamericano a EL GRÁFICO vía teléfonica.

"El profesor Díaz se queda con nosotros. Hablé con él y dijo que regresa al país el sábado 5 de enero. Me comentó que efectivamente le llamaron y platicaron, pero dice estar seguro de quedarse con Santa Tecla. A no ser que algo extraordinario pase en estos días, no cambiará esa decisión", indicó Figueroa.

El jueves los pericos ficharon a su séptimo y último refuerzo para el Clausura 2018, el lateral derecho estadounidense salvadoreño Óscar Sorto.

Figueroa comentó que "a Óscar lo esperamos el martes. Viene con contrato firmado. Logramos contactarlo a través de Gerson Mayén y Derby Carrillo, quiénes han servido como embajadores de Santa Tecla en Estados Unidos. Sorto es un buen elemento, viene a cubrir el puesto de zaguero que dejó Bryan Tamacas".

LA CONTINUIDAD DE RICARDINHO

El Santa Tecla tiene aseguradas tres de las cuatro plazas de extranjeros con el mexicano Joel Almeida y los uruguayos Matías Soto y Gastón Colmán. Falta definir la situación del brasileño Ricardo Ferreira, quien dijo a EL GRÁFICO que ya recibió oferta de otro equipo.

Figueroa sabrá este viernes si logra un acuerdo con el ariete sudamericano. "Ricardo está de vacaciones y nos comunicó sus pretensiones para renovar y ya lo analizamos. Sólo habíamos conversado por chat, pero conversaré el viernes por teléfono", dijo.