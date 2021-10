Cristian Gil: "Siempre he sido un nueve y eso lo he aprendido de mi viejo"

Cristian Gil se define como un nueve y espera aportar en su primer llamado a la selección mayor de El Salvador y especificamente ante Panamá, juego en el que la Azul buscará su primera victoria de la octagonal.

El delantero del Isidro Metapán considera como una gran oportunidad este llamado y no quiere decepcionar, sino trabajar duro para ser constante en la azul. Por ello, espera dar su aporte ya sea creando ocasiones de gol o anotando y eso sí, ha sido enfático en que desde un primer momento la consigna es ganar este jueves.

"Desde el momento en que llegamos el domingo, el profe nos ha hecho énfasis en que tenemos que ganar. Estamos motivados, estamos en casa ante nuestra afición y contentos esperando que podamos hacer las cosas bien y sacar la victoria", expuso.

Gil ha estado en su carrera como profesional en el frente ofensivo. A veces un poco más por las bandas mientras que con los jaguares, en este Apertura 2021, se ha caracterizado por ser un nueve de área. Ha anotado cinco goles con los jaguares y es el delantero nacional con más dianas en el presente torneo de la primera división.

"Siempre he sido un nueve, a veces me han utilizado un poco más afuera porque han faltado algunos jugadores, pero siempre he sido un delantero centro, de área. Eso lo he aprendido de mi viejo (Cristian Gil, exjugador colombiano) y él estaba dentro del área y quiero aprender de él también. Quiero tener esa ilusión de entrar al área y hacer las cosas bien"

"Venimos tratando de hacer las cosas bien. Uno como delantero siempre quiere anotar, si se hace, bien. Hay muchos delanteros de jerarquía aquí y queremos ganar el jueves", agregó.

Si bien destaca que no viene a cargar con todo el peso de la ausencia de gol en la selección, sí acepta el reto de ser una "alternativa para el grupo" y dar su mejor aporte para que la selección pueda sumar de tres.

Acerca de las ausencias como Eriq Zavaleta y Ronald Rodríguez, quienes no están en el grupo por distintas lesiones, Gil destacó que su ausencia pesa porque son elementos de mucha categoría, pero considera que hay un grupo que quiere hacer bien las cosas para ganarse un puesto.

"Son jugadores de categoría que no están en la selección (Zavaleta y Rodríguez), pero los que estamos queremos hacer bien las cosas y dar nuestro aporte. Contento por la oportunidad que me brindan de vestir la camiseta, quiero hacer las cosas bien, vengo a trabajar para ganarme un puesto en la selección", aseguró.