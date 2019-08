Cristiano Ronaldo: “La diferencia entre Messi y yo es que…”

Cristiano Ronaldo no pierde la oportunidad de promocionarse y en esta ocasión fue él quien de viva voz reavivó la rivalidad con Lionel Messi que cada día se apaga un poco más; sin embargo, el portugués dejo claro que hay una pequeña gran diferencia entre ambos:

“La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas. No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición”,

Cristiano, también habló bien del azulgrana: “Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo”.

La declaración se transmitió a través de DAZN, la primera plataforma puramente deportiva de streaming del mundo que presenta una serie de entrevistas exclusivas. “The Making Of”, revive partidos significativos que ayudaron a definir la carrera de algunos de los grandes iconos del deporte actual como Cristiano, Neymar Jr o José Mourinho.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=DL-jvlQjMLA&w=940&h=529]



