Cristiano Ronaldo: "Me quedo en Madrid"

Se queda. Luego de meses de especulación sobre su partida al Manchester United inglés o la primera división de Estados Unidos (MLS), Cristiano Ronaldo manifestó que se quedará en el Real Madrid.

"Me gusta vivir aquí. He estado aquí desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal, por lo que puedo llegar en coche. Por supuesto que quiero quedarme aquí, me encanta este club", dijo Cristiano, tras recibir un premio de un medio chino.

Pero aparte de afirmar que no se irá de la institución merengue, Cristiano sí fue enfático en que la están pasando mal en el club.

"Todos en el Real Madrid estamos muy, muy decepcionados con la situación actual pero, como dije antes, todavía es pronto. Quizás, si ganamos la Champions al final de la temporada, habrá quien diga: ‘Hicieron una temporada increíble, ganaron la Champions", señaló.

Cristiano Ronaldo llegó en 2009 al club, como el fichaje más caro de la historia, pero en los últimos años su contrato se quedó rezagado a la par de los ingresos de jugadores de la talla de Lionel Messi y el brasileño Neymar.