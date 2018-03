Cristiano Ronaldo en la mira del Newcastle de Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather, ex campeón mundial de boxeo, reveló su deseo de invetir parte de sus millones de dólares en el Newcastle inglés y en el fichaje del portugués Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo ha sido seguidor y amigo mío por mucho tiempo, por lo que incluso podría lograr que termine su carrera en el Newcastle", finalizó.

Una publicación compartida por Floyd Mayweather (@floydmayweather) el Ene 30, 2018 at 10:38 PST

El pugilista estadounidense matizó que aunque no sabe mucho de fútbol y no es su deporte, sus asesores sí lo ven como un buen negocio no dudaría en invertir parte de su fortuna.

"Me encanta el Newcastle. A esos chicos les gusta la fiesta tan fuerte como no lo he visto en cualquier otra ciudad en la que haya estado en el mundo", dijo Mayweather, de 41 años.

El Newcastle, dirigido actualmente por Rafa Benítez, se encuentra en la decimotercera plaza de la Premier League, pero con solo cuatro puntos sobre los puestos de descenso.

PELEARÁ EN LA JAULA

Mayweather dio estas declaraciones en ruta a un posible combate frente a Conor McGregor en la jaula de las artes marciales mixtas.

El estadounidense está entrenando con Tyron Woodley, excampeón de UFC, para estar en condiciones de retar al irlandés Conor McGregor, a quien ya venció en el ring de boxeo con la denominada "pelea del siglo".