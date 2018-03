Cristiano Ronaldo se disfraza para sorprender a su hijo

Lee también

Cristiano Ronaldo dio la nota en la escuela de su hijo. El portugués asistió vestido con una capa negra y una máscara de vampiro a la salida del colegio, para buscar al pequeño.Según fotos que publicó el diario inglés Daily Mirror, CR7 eligió un look particular para que no lo reconocieran.Cristiano junto a dos guardaespaldas se disfrazaron para sorprender a Cristiano Júnior.El trío se escondió en las afueras del colegio hasta que Cristiano Júnior salió.El portugués, quien cumplió 32 años el fin de semana pasado, aprovechó que su hijo acudió al colegio disfrazado para hacer lo mismo.Cristiano decidió disfrazarse de vampiro para convivir con su hijo.Rodeado de sus guardaespaldas, Ronaldo sacó una máscara blanca en su rostro, con peluca blanca y negra. Incluso consiguió sus amigos involucrados, ya que ellos también fueron vistos con capas y máscaras.Su hijo también tenía una fiesta de disfraces en el colegio.El extraño look del jugador del Real Madrid fue captado por un medio de comunicación inglés.